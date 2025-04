Xabi Alonso schaut genau hin: Aufregung um sicher geglaubten Trainer-Deal

Die Zukunft von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen ist derzeit ungewiss. Der Meistertrainer hat sich zuletzt nicht zu einem Treuebekenntnis gegenüber der „Werkself“ hinreißen lassen – wohl in dem Wissen, dass der große Traum bald Realität werden könnte.

Und dieser heißt Real Madrid. Denn bei dem Klub, wo er bereits als Spieler große Erfolge feiern konnte, könnte es auf dem Trainerstuhl im Sommer Bewegung geben. Die große Chance für Xabi Alonso. Nun gibt es neue Entwicklungen rund um einen möglichen Abgang des Spaniers aus Leverkusen.

Xabi Alonso: Ancelotti-Wechsel Richtung Brasilien vom Tisch

In der spanischen Hauptstadt dürfte man mit der Saison der „Königlichen“ wohl alles andere als zufrieden sein. Dem Verein droht eine Spielzeit ohne Titel. Ein Umstand, der selbst dem langjährigen Erfolgstrainer Carlo Ancelotti seinen Job kosten dürfte. Der Italiener ist bei den Klub-Verantwortlichen angezählt. Doch wer nun mit einem Wechsel zur brasilianischen Nationalmannschaft gerechnet hat, wird bitter enttäuscht.

Auch interessant: Bayer Leverkusen: Alonso-Knall! Trainer-Entscheidung endlich gefallen

Denn entgegen zahlreicher Medienberichte, nach denen ein Wechsel bereits so gut fix gewesen sein soll, soll eine Zusammenarbeit nun doch nicht zustande kommen. Demnach soll Ancelotti den Vertrag auch nach einem erneuten Treffen mit brasilianischen Vertretern nicht unterzeichnet haben. Die Verhandlungen sollen gescheitert sein, ein Wechsel ist demnach vom Tisch. Hintergrund: Real Madrid soll im Falle eines Abgangs nicht dazu bereit sein, seinem Trainer eine Abfindung zu zahlen. Damit würde Ancelotti eine Menge Geld durch die Lappen gehen.

Saudi-Arabien statt Brasilien?

Statt einem Engagement in Brasilien soll sich Ancelotti nun mit einem Wechsel Richtung Saudi-Arabien beschäftigen. Dort könnte der 65-Jährige ein Jahresgehalt von rund 50 Millionen Euro einstreichen – und damit deutlich mehr als in Brasilien. Die fehlende Abfindung aus Madrid würde dann wohl nicht mehr allzu schwer wiegen.

Nach dem geplatzten Brasilien-Deal ändert sich für Ancelotti in puncto Madrid also nichts. Der Italiener soll den Klub nach Saisonende verlassen. Damit darf auch Xabi Alonso durchatmen. Sein Wechsel scheint somit nicht in Gefahr.