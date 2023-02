Borussia Dortmund: Trotz großem Erfolg – BVB-Ultras mit klarer Meinung zum Sondertrikot

Am Samstag (18. Februar) hat Borussia Dortmund ihr neues „Kohle und Stahl“-Sondertrikot auf den Markt gebracht. Über den gesamten Tag verteilt befanden sich mehrere Hunderttausend Fans im Online-Fanshop des Vereins, um sich das begehrte Stück Stoff in Schwarz zu sichern.

Die Ultras von Borussia Dortmund auf der Südtribüne hatten am Spieltag selber allerdings keine gute Meinung zum Sondertrikot ihres Vereins. Diese teilten sie über Spruchbänder mit.

Borussia Dortmund: Ultras mit klarer Meinung zum Sondertrikot

Im Heimspiel des BVB gegen Hertha BSC liefen die Schwarzgelben zum ersten und einzigen Mal in ihrem neuen Sondertrikot auf. Ganz in Schwarz gekleidet, kamen die Borussen aufs Feld und konnten den Klub aus der Hauptstadt am Ende mit 4:1 besiegen. Das Motto des Trikots: „Weil die Glut hier nie erlischt. […] Kohle und Stahl sind gegangen, aber ihr verbindendes Element, die Glut, wird nie vergehen“, schreibt der Klub auf ihrer Internetseite zur neuen Spielkleidung, die „einmal mehr an die Geschichte dieser Stadt“ Dortmund erinnern soll.

Die Ultras des BVB haben eine klare Meinung zum Sondertrikot ihres Vereins Foto: IMAGO / osnapix

Die Fans auf der Südtribüne hatten allerdings eine klare Meinung zur neuerlichen Marketingaktion ihres Vereins. Während der Partie gegen die Herthaner hielten Anhänger von „The Unity“ Spruchbanner hoch, auf denen zu lesen war: „Ihr schmückt euch im Zeichen der Arbeiterschicht, vergesst diese bei den Ticketpreisen nicht!“. Mit einem Dauerkartenpreis von 240 Euro für die Südtribüne bieten die Dortmunder ihren Fans im Bundesliga-Vergleich die teuerste Stehplatz-Dauerkarte an. Der VfB Stuttgart und der VfL Bochum rangieren mit einem Preis von 225 Euro auf dem zweiten Platz. Die Botschaft der Ultras ist also klar: Wenn ihr Verein mit der Geschichte der Stadt und der Verbundenheit zur Arbeiterklasse in Dortmund wirbt, sollte sich der Klub bei Ticketpreisen auch an denen orientieren, die zu dieser Schicht zählen.

Borussia Dortmund: Sondertrikot voller Erfolg

Trotz der Kritik von der Südtribüne ist das neue Sondertrikot des BVB ein voller Erfolg. Klubangaben zufolge waren zwischenzeitlich rund 390.000 Fans zeitglich im Onlineshop, um sich die neue Spielkleidung zu sichern. Aufgrund der großen Begehrtheit und der Tatsache, dass alle georderten Exemplare des schwarzen Stück Stoffs bereits vergriffen sind, hat der Klub angekündigt, noch weitere Trikots nachproduzieren zu wollen. Diese müssen die Fans allerdings vor dem 28. Februar 2023 bestellt haben.

Marketinggeschäftsführer Carsten Cramer meinte in einem Interview während der Halbzeitpause bei „DAZN“, dass stand Sonntag 150.000 Trikots verkauft worden sind. Diese Zahl dürfte bis zum Ende der Bestellfrist allerdings noch mal deutlich ansteigen.