Borussia Dortmund: Reus-Gespräche gestartet! DAS fordert der BVB-Kapitän

Kurz nach dem Jahreswechsel gab Borussia Dortmund die Vertragsverlängerung von Youssoufa Moukoko bekannt. Diese soll aber nicht die Einzige bleiben, da noch weitere Verträge im kommenden Sommer auslaufen.

Offen ist deswegen auch noch die Zukunft von Kapitän Marco Reus. Nun wurde bekannt, was der Offensivspieler bei einer Vertragsverlängerung von Borussia Dortmund fordern soll.

Borussia Dortmund: Das fordert Reus vom BVB

Wie die „Sport Bild“ berichtet, sollen nach wochenlangem Warten nun die Gespräche zwischen dem BVB und Marco Reus bezüglich einer Vertragsverlängerung angelaufenen sein. In den ersten Gesprächen soll es dabei vorrangig um die Vertragsdauer gegangen sein.

Der Kapitän der Borussen möchte demnach wohl noch mindestens zwei Jahre auf allerhöchstem Niveau spielen, bevor er sich Gedanken über seinen fußballerischem Ruhestand macht. Diesen könnte er dann immer noch bei seinem Kindheitsverein verbringen, da auch eine anschließende Einbindung in den Verein schon Thema gewesen sein soll.

Borussia Dortmund und Marco Reus: Gehalt als Streitpunkt?

In den kommenden Verhandlungsrunden soll es dann auch um das Thema Gehalt gehen. Aktuell gehört der Kapitän mit einem Salär von ca. zwölf Millionen Euro zu den Top-Verdienern im Klub. Sportdirektor Sebastian Kehl dürfte dieses wohl drastisch senken wollen, um den Plan der leistungsbezogenen Verträge beim BVB weiter durchzusetzen. Um Reus von dem Vorhaben, ein niedrigeres Grundgehalt mit hohen Leistungsprämien in seinem Arbeitspapier zu verankern, zu überzeugen, soll in den nächsten Meetings auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke mit am Verhandlungstisch sitzen.

Sollte sich der Kapitän auf die reduzierten Bezüge einlassen, gilt es als wahrscheinlich, dass er seinen Vertrag beim BVB verlängert. In der Vergangenheit meinte Reus immer wieder, dass er seine Karriere am liebsten in Dortmund beenden möchte. Dies ginge allerdings nur, wenn er zu einem Kompromiss in Sachen der Finanzen beim BVB bereit ist.