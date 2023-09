Borussia Dortmund: BVB-Star gibt Fans Rätsel auf – was ist mit ihm nur los?

So richtig läuft es für Borussia Dortmund in diesem Jahr noch nicht. Auch beim 4:2-Erfolg gegen den SC Freiburg hatte die Truppe von Trainer Edin Terzic so ihre Probleme. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass es bei einem BVB-Star bisher noch überhaupt nicht läuft. Die Rede ist von Sebastien Haller.

Nach vier Spieltagen ist Sebastien Haller noch immer torlos. Der Top-Stürmer von Borussia Dortmund kann zurzeit nicht ansatzweise an seine starken Leistungen aus der Rückrunde anknüpfen und gibt den Fans damit Rätsel auf.

Borussia Dortmund: Was ist los mit Haller?

Vier Spiele, null Tore, null Vorlagen – so liest sich zurzeit die traurige Bundesliga-Bilanz von Sebastien Haller. Der Stürmer, der 2022 für stolze 31 Millionen Euro zum BVB gekommen war, trifft einfach nicht mehr. Seinen letzten Treffer erzielte er in der 1. Runde des DFB-Pokals beim 6:1 gegen den TSV Schott Mainz.

Dabei kam Haller nach seiner überstandenen Krebserkrankung gegen Ende der vergangenen Rückrunde so richtig in Form. In den letzten vier Saisonspielen erzielte der Angreifer starke fünf Treffer und bereitete drei weitere Tore vor. An diese Tor-Quote kann Haller bislang aber nicht anknüpfen.

Stattdessen wirkt er im BVB-Spiel ein wenig wie ein Fremdkörper, kommt nur selten zu Abschlüssen. In vier Spielen schoss er nur fünf Mal aufs Tor – zu wenig für die Ansprüche eines Stürmers von Borussia Dortmund. Und dann blieb ihm auch noch das nötige Quäntchen Glück vor dem Tor verwehrt. Es läuft noch nicht bei Haller.

Denkpause für Haller?

Der ein oder andere Fan fordert jetzt schon eine Denkpause für den 29-Jährigen. Ein Teil der Anhänger würde jetzt gerne Niclas Füllkrug oder Youssoufa Moukoko im Angriff sehen. Noch ist Haller bei Trainer Edin Terzic gesetzt. Beim Champions-League-Auftakt gegen Paris Saint-Germain wird der Ivorer wohl wieder in der Startelf stehen.

Allerdings dürfte sich auch Terzic so langsam Gedanken machen. Mit Füllkrug hat er nun mal auch einen deutschen Nationalstürmer auf der Bank sitzen.