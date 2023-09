Freiburg – Borussia Dortmund: Stille im BVB-Block! Ultras werden nach heftigem Vorfall nach Hause geschickt

Das Bundesliga-Spiel SC Freiburg – Borussia Dortmund (hier live) war noch viele Stunden hin, da knallte es bereits gewaltig. Auf der Anreise in den Breisgau waren BVB-Fans aus dem Ultra-Spektrum mit Anhängern des Hamburger SV aneinandergeraten.

Der Vorfall am Hauptbahnhof Mannheim hatte Folgen. Die Polizei trennte die Schläger rabiat mit Schlagstöcken und Pfefferspray. Als die BVB-Fans schon kurz vor Freiburg waren, wurde der Zug gestoppt und alle Schwarzgelben herausgezogen.

SC Freiburg – Borussia Dortmund: Massenschlägerei in Mannheim

Auf der Anreise der Fans zum Spiel Freiburg – Dortmund hat es geknallt. Um 10.35 Uhr waren Ultras von Borussia Dortmund auf HSV-Fans getroffen, die auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Elversberg waren. Erst flogen Worte, dann eine Flasche, schließlich die Fäuste. 200 BVB-Fans und 80 Hamburger Anhänger sollen an dem Vorfall beteiligt gewesen sein.

Die Polizei griff hart durch, trennte die Fans mit Schlagstöcken und Pfefferspray. Ob es bei dem Vorfall Verletzte gab, ist noch unklar. Mit einer halben Stunde Verspätung reisten beide Fanlager weiter. Für die Schwarzgelben sollte die Fahrt jedoch ein jähes Ende finden.

BVB-Ultras schlagen sich mit HSV-Fans

Am Bahnhof Herbholzheim kurz vor Freiburg stoppte die Polizei den ICE, in dem sie die beteiligten Dortmunder Ultras vermutete. Alle BVB-Fans wurden von einer Hunderschaft aus dem Zug geholt, in einer regelrechten „Identifizierungsstraße“ kontrolliert und ihre Personalien aufgenommen. Der Zug fuhr ohne sie weiter.

Laut der „Fanhilfe Dortmund“ wurde den Ultras nach der Polizei-Maßnahme verboten, weiter zum Spiel SC Freiburg – Borussia Dortmund zu reisen. Stattdessen mussten sie zurück nach Hause. Im Gästeblock fehlten entsprechend Banner und Fahnen der führenden Gruppen „The Unity“ und „Desperados“, auch ein organisierter Support fand nicht statt.