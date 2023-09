Eigentlich sah Borussia Dortmund lange wie der sichere Verlierer an diesem 4. Bundesliga-Spieltag aus. Beim SC Freiburg führte der BVB zwar früh, konnte aber dennoch gewinnen.

Auch wenn Dortmund drei wichtige Punkte einfahren konnte, sind die BVB-Fans mit der Art und Weise, wie der Auswärtssieg geholt wurde, überhaupt nicht einverstanden.

BVB gewinnt in Freiburg

Vier Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden: Eigentlich wäre das für viele Mannschaften ein solider Start in die neue Saison. Allerdings nicht beim BVB. Der Vizemeister enttäuschte bislang spielerisch die eigenen Anhänger. Vor allem bei den beiden Spiele gegen Bochum (1:1) und Heidenheim (2:2) zeigten die Fans deutlich, was sie von der Mannschaftsleistung hielten.

Am 4. Spieltag drohte in Freiburg der nächste Rückschlag. Früh gingen die Dortmunder durch Mats Hummels in Führung und waren mit den Gedanken dann schon beim Halbzeitpfiff, als die Freiburger mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit noch die Partie drehen konnten. Die BVB-Fans konnten nicht fassen, dass ihre Mannschaft eine Führung so aus der Hand gab. Vereinzelt gab es auch Pfiffe für das Team von Edin Terzic.

Nach dem Seitenwechsel war das Spiel offener. Dortmund war bemüht, Freiburg war aber die bessere Mannschaft. Zahlreiche Chancen konnte der SCF aber nicht ausnutzen. Stattdessen konnten die Schwarzgelben durch Donyell Malen ausgleichen. Dann kam auch noch Glück für die Terzic-Elf dazu. In der 81. Minute sah Freiburgs Höfler nach einem harten Tritt mit offener Sohle ans Bein von Sabitzer zunächst die Gelbe Karte. Doch Schiedsrichter Robert Stieler revidierte diese nach Video-Studium der Bilder und stellte den Freiburger Mittelfeldspieler mit Rot vom Feld.

Fans trotz Sieg besorgt

Mit einem Mann mehr konnte der BVB schließlich dann wieder in Führung gehen. Hummels konnte nach einer Freistoßflanke im Getümmel im Freiburger Fünfmeterraum mit Glück und Geschick zum 3:2 treffen. In der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Marco Reus dann noch das Tor zum 4:2 und die wichtigen drei Punkte.

Während die Mannschaft über den Sieg feierte, waren viele BVB-Fans nicht so zufrieden. Trotz der drei Punkte äußern sie große Bedenken über die Saison. „Das ist so unverdient. Ich weiß nicht, wie viel Glück wir noch haben werden“, „Wichtige drei Punkte, aber spielerisch eine Katastrophe. Wie wir das gewinnen, weiß selbst Edin bestimmt nicht. Da muss sich sehr viel verbessern. Man erkennt keine Spielidee und keinen festen Plan. Einfach nichts“ und „Keiner weiß so richtig, wie wir das noch gewonnen haben. Das wird nicht immer so gut laufen“, heißt es in den sozialen Netzwerken von den Anhängern.

Mit acht Punkten aus den ersten vier Spielen wird man bei Borussia Dortmund zwar nicht ganz zufrieden sein, aber darauf hoffen, dass es spielerisch besser wird. Denn die nächsten Gegner werden nicht einfacher. Zunächst geht es gegen PSG in der Champions League, dann gegen Wolfsburg und Hoffenheim in der Bundesliga.