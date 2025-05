Borussia Dortmund in Schockstarre! Juwel-Sorgen werden immer größer

Während die Profis von Borussia Dortmund weiterhin um die Qualifikation für das internationale Geschäft kämpfen, muss die Zweitvertretung um den Verbleib in Liga drei kämpfen. Die U23 des BVB steckt knietief im Abstiegskampf. Jetzt folgte der nächste Dämpfer.

Schon seit Wochen steckt die Zweitvertretung von Borussia Dortmund im Kampf um den Klassenerhalt. Zwei Wochen vor Saisonschluss spitzt sich die Lage in Liga drei mehr und mehr zu.

Borussia Dortmund: U23 mit nächster Pleite

Dritte Niederlage in Folge! BVB II verliert auch in Wiesbaden (2:4) und muss weiter um den Verbleib in Liga drei bangen. Trotz zwischenzeitlicher Führung kann der BVB keine Punkte aus der hessischen Landeshauptstadt mitnehmen. Als wäre die Enttäuschung über das verlorene Spiel nicht schon groß genug, folgte nach Abpfiff die nächste schlechte Nachricht.

Denn mit der Zweitvertretung des VfB Stuttgart hat ein direkter Konkurrent zeitgleich gewonnen. Die Schwaben siegen im Heimspiel gegen Alemannia Aachen (2:1) und zogen somit mit dem BVB gleich. Zwei Spieltage vor Schluss stehen beide Zweitvertretungen punktgleich dar. Einzig die Tordifferenz ist pro Schwarz-Gelb.

Das dritte Team im Bunde ist Waldhof Mannheim. Der SVW steht mit einem Spiel weniger und drei Punkten weniger auf dem letzten Abstiegsrang. Sollte auch Mannheim gewinnen, würden alle drei Teams mit der gleichen Punktzahl in die letzten beiden Spiele gehen.

Abstiegsendspiel gegen VFB II?

Doch nicht nur das: Denn am kommenden Spieltag steht der große Kellerkracher an: Der BVB empfängt am Freitag (09. Mai) den VfB. Beide Teams kämpfen um das Überleben in Liga drei, beide Teams sind zum Siegen verdammt. Und je nachdem wie Mannheim parallel spielt, könnte der Verlierer auf einem direkten Abstiegsplatz in den letzten Spieltag gehen.

Weitere News:

So werden beide Teams hoffen, dass der Waldhof kein Spiel mehr gewinnt und man sich das Duell gegen den Konkurrenten für sich entscheiden kann. So oder so dürfte es am kommenden Freitag hitzig werden.