Borussia Dortmund: Böser Dämpfer für Fan-Hoffnungen – ER kann dem BVB nicht helfen

Borussia Dortmund kommt erst am Sonntag (07. Mai, 15.30 Uhr) zum Einsatz. Gegen den VfL Wolfsburg möchte man auf das bittere 1:1 in Bochum reagieren und den Druck auf die Bayern hochhalten.

Doch schon am Samstagabend wird es für Borussia Dortmund spannend. Die Bayern müssen beim SV Werder Bremen ran. Ganz Schwarz-Gelb drückt dem Team von Ole Werner da natürlich die Daumen. Doch die Gastgeber müssen schon vor Abpfiff einen Rückschlag hinnehmen, der sich auch auf die Hoffnungen der BVB-Fans auswirken kann.

Borussia Dortmund: Werder erneut ohne Füllkrug

Ein Punktverlust der Bayern wäre wohl das Beste, was Schwarz-Gelb am Samstagabend passieren könnte. Der Rekordmeister spielt bei Werder Bremen und möchte nach dem 2:0-Sieg gegen die Hertha den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen. In dieser Partie drücken aber nicht nur die Bremen-Fans ihrer Mannschaft die Daumen, auch der BVB trägt für 90 Minuten die Werder-Raute im Herzen.

Doch für die beiden Fanlager gibt es schon weit vor Anstoß einen herben Dämpfer. Wie schon in den vergangenen drei Partien muss Werder-Coach Ole Werner auf Top-Torschütze Niclas Füllkrug verzichten. Den 16-Tore-Mann plagen noch immer Wadenprobleme. Ein Einsatz gegen die Bayern ausgeschlossen. Dies bestätigte Werner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

++ Borussia Dortmund: Unerwartete Wende – wirft der BVB seine Sommer-Pläne über den Haufen? ++

„Wir haben in den vergangenen Wochen stets versucht, ihn für die Spiele fit zu bekommen“, erklärte der Übungsleiter. Doch man müsse den Offensiv-Star „behutsam und langsam wieder aufbauen“, um Folge-Verletzungen zu vermeiden. Nach zwei Wochen Pause trainierte der Nationalstürmer in der vergangenen Woche wenigstens wieder individuell auf dem Platz. Das Spiel gegen Bayern kommt für Füllkrug jedoch noch zu früh. Möglicherweise ein großer Nachteil für Werder (und den BVB) und Vorteil für die Münchener.

Droht sogar das Saison-Aus?

Wie schwer die Verletzung genau war oder ist, lässt sich nur vermuten. Fakt ist, dass man zunächst von einer einwöchigen Pause ausgegangen ist. Aus der einen Woche sind nun jetzt schon vier geworden. Die Fans des SV Werder Bremen fürchten indessen, dass ihr Top-Stürmer in dieser Saison überhaupt kein Spiel mehr für Grün-Weiß macht. Dies würde auch bedeuten, dass Füllkrug möglicherweise sein letztes Spiel für Werder am 08. April bestritten hat. Ein Sommer-Abgang des Angreifers gilt als wahrscheinlich.

Weitere News:

Wie berechtigt diese Befürchtungen schließlich sind, werden die kommenden Wochen zeigen. Der Fokus von Bremen liegt aber voll auf dem Bayern-Spiel. Nach der Last-Minute-Niederlage auf Schalke möchte man gegen die Süddeutschen ein anderes Gesicht zeigen und zur Meisterhürde werden. Dieser Plan dürfte beim BVB auf große Unterstützung treffen.