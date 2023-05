Borussia Dortmund: Unerwartete Wende – wirft der BVB seine Sommer-Pläne über den Haufen?

Vor gar nicht allzu langer Zeit war die Stimmung bei Borussia Dortmund alles andere als euphorisch. Noch im Winter setzte niemand auch nur einen Cent darauf, dass die Schwarz-Gelben Chancen auf die Meisterschaft haben werden. Im Gegenteil: Von einem großen Sommer-Umbruch war die Rede.

Einige Spieler wurden dann sogleich ausfindig gemacht, die den Verein verlassen sollen. So war es jedenfalls zu lesen. Vier Monate später ist die unerwartete Wende allerdings vollzogen. Borussia Dortmund schlägt komplett neue Wege ein.

Borussia Dortmund: Von wegen aussortiert!

Was war während der langen WM-Pause alles zu lesen. Dortmund wolle sich neu aufstellen, den Kader verstärken und alte teure Spieler aussortieren. Wie so oft tauchten auch „Streichlisten“ mit Spielernamen auf, keine Zukunft im Ruhrgebiet haben sollten.

Dann allerdings das Unerwartete: Borussia Dortmund legte einen wahnsinnigen Zwischensprint hin und verkürzte den Rückstand auf Bayern um neun Punkte. Auch wenn man zuletzt strauchelte, ist der Glaube an den Titel da. Und großen Anteil daran ausgerechnet einige der „Streichprofis“.

Jetzt winken sogar neue Verträge

Das prominenteste Beispiel dabei ist Raphael Guerreiro. Der Portugiese musste sich immer wieder Lustlos-Vorwürfe gefallen lassen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sei zudem ein Problem. Doch Guerreiro schaffte den Turnaround. Besonders auf seiner neuen Position im Mittelfeld brillierte er. Der Lohn: Statt Sommer-Abgang liegt bald wohl ein neuer Vertrag auf dem Tisch.

Eine ähnliche Wandlung machte auch Emre Can durch. Lange wurde der 29-Jährige seinem Star-Anspruch nicht gerecht. In der Rückrunde explodierte er allerdings, glänzt als Antreiber und Abräumer. Ähnliches gilt auch für Donyell Malen, der seit Wochen in bestechender Form ist und endlich zum Top-Jäger reift. In der aktuellen Lage sind beide definitiv keine Verkaufskandidaten.

Und auch Marco Reus hat mittlerweile einen neuen Vertrag bekommen. Gerüchten über einen möglichen Wechsel zu RB Leipzig zum Trotz, bleibt der Kapitän ein weiteres Jahr an Bord.

Borussia Dortmund: Umbruch vertagt

Daraus lässt sich ableiten, dass der große Umbruch im Sommer wohl ausbleibt. Auch Julian Brandt und Youssoufa Moukoko bleiben schließlich beim BVB. Stattdessen wird es wohl eher zu kleineren Korrekturen des Kaders kommen.

Mo Dahoud wird Borussia Dortmund definitiv verlassen, auch Jude Bellingham steht wohl auf dem Absprung. Doch mehr als die beiden zu ersetzen, bahnt sich aktuell nicht an – anders als noch im Winter gedacht.