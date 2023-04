Borussia Dortmund: Meister-Joker futsch? BVB-Hoffnung vor der heißen Phase zerplatzt

Borussia Dortmund kämpft verzweifelt um den letzten Titel der Saison. Die Chancen auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft sind so groß wie selten in den vergangenen Jahren. Doch ausgerechnet jetzt geht den Dortmundern ein Meister-Joker flöten.

Bei den Fans nährte sich zuletzt die Hoffnung, dass sich der große Konkurrent aus München einfach selbst zerlegt. Ein Störfeuer jagt beim FC Bayern das nächste. Doch ausgerechnet das bayrische Ausscheiden in der Champions League könnte für Borussia Dortmund ein Nachteil sein.

Borussia Dortmund: Haaland schießt Bayern raus

So richtig ausgezahlt hat sich der Trainerwechsel der Münchener nicht. Mit der Entlassung von Julian Nagelsmann begann die anhaltende Irrfahrt des FCB. Es folgte zwar der Sieg gegen den BVB, doch mit Königsklasse und DFB-Pokal verspielte Nachfolger Thomas Tuchel bereits zwei Titel. Manchester City und Erling Haaland erwiesen sich als eine Nummer zu groß für den Rekordmeister.

++ Borussia Dortmund: Zitterpartie wohl vorbei! Klub bestätigt Abgang ++

In der Bundesliga kann Bayern München froh sein, dass Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende ebenfalls patzte. Nun geht es für beide Teams nur noch um die silberne Schale. In anderen Worten: Der Joker „Doppelbelastung bei den Bayern“ ist für den BVB dahin.

Voller Fokus auf die Meisterschaft

So mancher dürfte gehofft haben, dass die sich die Bayern lieber mehr auf den Gewinn der Königsklasse fokussieren und die Bundesliga schleifen lassen könnten. Denn neben allem Ruhm kostet die Champions League eben auch wichtige Kräfte im Saison-Endspurt.

In dieser Hinsicht hatte Borussia Dortmund einen kleinen Vorteil, konnten die Spieler von Edin Terzic doch auch an Dienstag- und Mittwochabenden die Füße hochlegen und regenerieren. Doch nun sind es für beide Mannschaften nur noch sechs Spiele in der Liga.

Borussia Dortmund: Bayern-Zorn?

Zudem ist nun auch ein gewisser Zorn des Rekordmeisters zu befürchten. Verspielt man jetzt auch noch die Meisterschaft, kracht es an der Säbener Straße so richtig. Ein Szenario, dem man lieber aus dem Weg gehen will. Am Samstag (22. April, 15.30 Uhr) ist Mainz 05 die erste Mannschaft, die auf die wütenden Bayern trifft.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Borussia Dortmund muss hoffen, dass der Konkurrent aus dem Süden erneut patzt und man diesen Patzer dann auch nutzt, um gleich- oder vorbeizuziehen. Doch mit dem nun vollen Fokus auf die Bundesliga bleibt abzuwarten, ob die Bayern dem BVB diesen Gefallen tun.