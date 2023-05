Jude Bellingham: Hässlicher Vorwurf an Vater Mark – erzwingt er DESHALB den BVB-Abschied?

Jude Bellingham ist das heißeste Transferobjekt des Sommers – das steht schon jetzt fest. Alle Klubs aus Europas Elite haben den Star von Borussia Dortmund ganz oben auf dem Wunschzettel. Aktuell soll Real Madrid in der Pole Position sein (hier mehr).

Dass ein Verbleib bei Borussia Dortmund als äußerst unwahrscheinlich gilt, soll nicht zuletzt am Vater von Jude Bellingham liegen. Das zumindest besagt ein böser Vorwurf, dass nun die Runde macht. Drängt Mark Bellingham etwa aus egoistischen Gründen auf einen Wechsel in diesem Sommer?

Jude Bellingham: Hässlicher Vorwurf an Vater Mark

Bellingham kann im Sommer wechseln – muss er aber nicht. Nicht wenige prophezeien dem Superstar eine bessere Entwicklung, wenn er noch ein weiteres Jahr bei Borussia Dortmund bleibt. Das dürfte auch zu einem der Hauptargumente zählen, die der BVB dem Briten für einen Verbleib vorpredigt. Große Chancen werden dem Klub dabei aber nicht attestiert.

++ Borussia Dortmund: Transfer-Hammer bahnt sich an! Hat der Bellingham-Nachfolger schon zugesagt? ++

Allen Insidern, Experten und Gerüchten zufolge strebt die Bellingham-Seite einen Wechsel im Sommer an. Weil sein Vertrag keine Kaufoption enthält, bahnt sich eine Rekord-Ablöse an. Rund 150 Millionen Euro, so heißt es, will Schwarzgelb haben. Und diese Summe ist nicht einmal utopisch.

Will Mark Bellingham sein Berater-Honorar erzwingen?

Auch für den Berater des Mega-Juwels würde diese Ablöse einen Geldregen bedeuten. In Bellinghams Fall ist das sein eigener Vater. Der sieht sich nun mit einem schmutzigen Vorwurf konfrontiert. Drückt er für den eigenen Vorteil auf die Tube und will den Wechsel in diesem Sommer?

Das nämlich wäre der letzte Zeitpunkt für ihn, noch ein fettes Berater-Honorar einzustreichen. Ab 1. Oktober tritt nämlich ein neues Berater-Gesetz der FIFA in Kraft. Das verbietet Vermittler-Provisionen für nicht lizenzierte Berater – und damit auch für Mark Bellingham.

Aktuelle News:

Dem Vater von Jude Bellingham winken, sollte ein Klub die BVB-Forderungen zahlen, satte drei Millionen Euro. Ein Betrag, bei dem man durchaus schwach werden kann. Ob er dafür die sportliche Karriere seines Sohnes hintenanstellt, scheint aber fraglich.