Borussia Dortmund: Ex-Talent träumt von Rückkehr zum BVB – „Hoffe, ich bekomme eine Chance“

Borussia Dortmund hatte in der Vergangenheit immer wieder Talente zu Top-Spielern entwickelt: Mario Götze, Mats Hummels oder Youssoufa Moukoko sind nur einige Beispiele.

Auch Yasin Öztekin war ein großes Talent und schloss sich im Alter von neun Jahren Borussia Dortmund an. Bei den Schwarz-Gelben durchlief er sämtliche Jugendteams und wurde 2006 in die Zweitvertretung des BVB aufgenommen. Mittlerweile spielt der gebürtige Dortmunder in der Türkei und hofft auf eine Rückkehr zu seinem Jugendklub.

Borussia Dortmund: Ex-Talent Öztekin blickt auf Zeit beim BVB zurück

2009 wurde Öztekin vom damaligen Trainer Jürgen Klopp zu dem Training bei den Profis berufen. „Nach dem Training hat er mich umarmt und gesagt:, Ab jetzt bist du nur noch einer bei uns, bei den Profis“, blickt das Talent im Interview mit „TRT Deutsch“ zurück. „Für mich war er der beste Trainer, mit dem ich je trainiert habe.“

---------------------

Yasin Öztekin – seine Stationen:

1996 - 2011: Borussia Dortmund

2011 - 2012: Genclerbirligi

2012 - 2013: Trabzonspor

2013 - 2014: Erciyesspor

2014 - 2018: Galatasaray

2018 - 2020: Göztepe

2020 - 2021: Sivaspor

seit 2021: Samsunspor

---------------------

Und Öztekin durfte sogar zwei Pflichtspiele für den BVB absolvieren, ehe 2011 der Wechsel in die Türkei zu Genclerbirligi folgte. Nach Stationen bei Trabzonspor und Kayseri Erciyespor landete er 2014 bei Top-Klub Galatasaray, wo er vier erfolgreiche Jahre erlebte.

Yasin Öztekin (l.), ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund, hofft auf eine Rückkehr. Foto: IMAGO / Team 2

Danach versuchte der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund sein Glück bei den Erstligisten Göztepe und Sivasspor – ohne größeren Erfolg. Seit dem vergangenen Jahr spielt Öztekin bei Samsunspor.

+++ Borussia Dortmund: Ritterschlag für Ex-Coach Klopp – „Hat mich zu einem besseren Trainer gemacht“ +++

Borussia Dortmund: Öztekin hofft auf Rückkehr

Mit 35 Jahren geht der Türke auf das Karriereende zu und hat einen besonderen Wunsch: eine Trainer-Karriere beim BVB. „Ich möchte auf jeden Fall, wenn es klappen würde, beim BVB anfangen. In der Jugend wie U15, U16 und dann mich einfach weiterentwickeln. Ich hoffe, ich bekomme eine Chance beim BVB“, so Öztekin. In Dortmund möchte der sechsfache Nationalspieler sowohl „dem BVB, als auch den jungen Spielern helfen“.

-------------------------------------

Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

------------------------------------

Zunächst aber steht für Özekin noch mit Samsunspor der Aufstiegskampf an. In der zweiten türkischen Liga steht das Team des Ex-BVB-Talents auf dem 8. Tabellenplatz und hat fünf Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz.

Yasin Özetkin zog es nach seiner BVB-Zeit in die Türkei (Archivbild). Foto: imago/VI Images

+++ Borussia Dortmund: Gewinner der Trikot-Aktion steht fest – doch es gibt einen Haken +++

Die ersten beiden Vereine steigen direkt in die Süper Lig auf. Die Teams auf den Rängen 3 bis 6 spielen in Playoffs die beiden weiteren Aufsteiger aus. Heißt für Öztekin und Samsunspor: Der Aufstieg in die 1. Liga ist in dieser Saison definitiv möglich.

Borussia Dortmund: Entscheidung sorgt für Fan-Wut

Öztekin damals ziehen zu lassen, konnte jeder BVB-Fan nachvollziehen. Jetzt sorgt eine Transfer-Entscheidung bei den Anhängern von Borussia Dortmund für großen Unmut (Hier erfährst du mehr dazu!).(oa)