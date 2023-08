Borussia Dortmund: Nach starkem Heim-Debüt! BVB-Fans feiern Neuzugang

Drei Punkte in der Tasche und den Blick nach vorne richten – so ähnlich kann man die Gefühlslage bei Borussia Dortmund wohl derzeit beschreiben. Der Bundesliga-Auftakt ist geglückt, überzeugend war die Partie gegen den 1. FC Köln jedoch nicht.

Einer der wenigen Akteure von Borussia Dortmund, die im Spiel gegen den Effzeh überzeugen konnten, war Neuzugang Ramy Bensebaini. Der Algerier machte da weiter, wo er in der Vorbereitung aufgehört hat, und bekommt für seine Leistung ordentlich Lob von den Fans.

Borussia Dortmund: Bensebaini überzeugt bei Heim-Debüt

Bei seiner Verpflichtung waren sich nicht alle Fans einig, ob er das fehlende Puzzle-Teil für die linke Verteidigungsseite ist. Nicht wenige BVB-Anhänger zeigten sich durchaus skeptisch. Doch diese Skepsis macht Bensebaini schon mit seinen Leistungen in der Vorbereitung zunichte. Von Sekunde eins an präsentierte sich der Neuzugang hoch konzentriert und motiviert.

An die Leistungen aus der Vorbereitung knüpfte der Defensiv-Akteur auch im ersten Bundesliga-Spiel für Schwarz-Gelb an. Bensebaini präsentierte sich passsicher, zweikampfstark und überzeugte bei seinem Heim-Debüt auf ganzer Linie. Während viele Borussen-Akteure enttäuschten, war Bensebaini neben Mats Hummels einer der Lichtblicke an Spieltag eins.

Mit dem Transfer von Bensebaini wollten die Verantwortlichen die Baustelle auf der linken Abwehrseite langfristig schließen. Macht Bensebaini in den kommenden Spielen so weiter, geht dieser Plan wohl auf. Die ersten Minuten im BVB-Dress waren äußerst vielversprechend.

Fans schwärmen von Bensebaini

Das sehen auch die BVB-Fans so. Nach dem starken Heim-Debüt von Bensebaini zeigten sich die Anhänger der Borussia sichtlich zufrieden mit dem Neuzugang. „Er könnte noch ein ganz wichtiger Faktor für uns werden“, „Bensebaini war einer der Lichtblicke gegen Köln“ oder „Ich hätte nicht gedacht, dass er sich gleich in den ersten Partien so gut präsentiert“ hieß unter anderem in den sozialen Netzwerken.

Aus Sicht von Schwarz-Gelb bleibt also nur zu hoffen, dass der Ex-Gladbacher genau da weiter macht und seine Leistung weiter bestätigt. Dann könnte sich der Neuzugang schnell in die Herzen der Fans spielen und zum echten Leistungsträger entwickeln.