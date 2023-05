Borussia Dortmund geht wichtigen Schritt – DAS ging im Jubel gegen Wolfsburg komplett unter

Kantersieg gegen Wolfsburg, der Titelkampf weiter spannend: Am Sonntagabend gab es bei Borussia Dortmund viel zu feiern – und das Stadion wurde zum Tollhaus.

Dass Borussia Dortmund beim 6:0 gegen die „Wölfe“ einen wichtigen Meilenstein erreicht hat, ging im Jubel komplett unter. Sebastian Kehl hat Planungssicherheit – und ein weiteres Argument, was auf der Suche nach neuen Stars von großer Wichtigkeit ist.

Borussia Dortmund erreicht Meilenstein

Mit den Punkten 62, 63 und 64 hat sich der BVB wieder bis auf einen Zähler an die Bayern herangerobbt. Kaum einem ist dabei aufgefallen, dass die Terzic-Truppe dadurch auch ihr Saisonziel erreicht hat. Das Minimal-Ziel war die Qualifikation für die Champions League – und die ist nun geschafft.

Neun Punkte sind diese Saison noch zu vergeben, acht Zähler Vorsprung hat Dortmund auf Union und Freiburg auf dem vierten und fünften Platz. Weil die Verfolger am nächsten Spieltag gegeneinander spielen, kann nur noch einer von beiden den BVB überholen. Damit ist Platz 4 schon jetzt sicher.

BVB erneut für die Champions League qualifiziert

Nicht immer war die CL-Quali in den letzten Jahren ein Selbstläufer. Auch diese Saison dürfte so mancher gezweifelt haben, als man nach einer Schwächephase im Winter auf Platz 6 abrutschte. Eine irre Siegesserie in der Rückrunde brachte Borussia Dortmund wieder auf Kurs – und heute sogar in Reichweite der Schale.

Auch wenn die erneute Qualifikation für die Königsklasse keine Überraschung ist, ist sie für den BVB immens wichtig. 30 Millionen Euro Mehreinnahmen bringt allein die Gruppenphase. Obendrein ist die Champions League ein schlagendes Argument in den Verhandlungen mit BVB-Spielern und solchen, die es werden sollen. Jedem dürfte klar sein: Ohne eine CL-Teilnahme wäre der (unwahrscheinliche) Verbleib von Jude Bellingham jetzt schon kategorisch ausgeschlossen.

Aber auch andere Leistungsträger, die bleiben oder kommen sollen, wollen mit dem BVB in der Liga der ganz Großen mitmischen. Sie alle haben nun Sicherheit – und können sich jetzt voll und ganz auf den Titelkampf mit den Bayern fokussieren.