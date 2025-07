Kurz vor dem „Juicy Beats“ in Dortmund erreicht Besucher die Nachricht

Dortmund pulsiert, besonders an den Wochenenden, wenn die Stadt zum Anziehungspunkt für Nachtschwärmer und Festivalbesucher wird. Damit alle sicher und bequem unterwegs sind, spielen die öffentlichen Verkehrsmittel eine zentrale Rolle.

Doch was tut Dortmund, um den besonderen Herausforderungen langer Nächte gerecht zu werden?

Dortmunds Stadtbahnen für Festivalgäste

Nach Mitternacht sorgen zusätzliche Bahnen der U49 in Dortmund für eine bessere Verbindung zwischen dem Hauptbahnhof und Hacheney. Von 22 Uhr bis etwa 2 oder 4 Uhr nachts fahren sie freitags und samstags alle 15 Minuten. Ab etwa 1 Uhr bedienen die Sonderfahrten nur noch zentrale Haltestellen wie „Hauptbahnhof“, „Kampstraße“, „Westfalenpark“ und „Hacheney“.

Die Haltestelle „Westfalenpark“ ist mit der U45 und U49 aus der Dortmunder Innenstadt in weniger als zehn Minuten erreichbar. Alternativ fährt die U46 in Richtung Westfalenhallen. Ein kurzer Fußweg von der Haltestelle „Westfalenhallen“ bringt die Besucher direkt zum Festivalgelände. So ist das Juicy Beats schnell und bequem erreichbar.

Dortmund mobil: Nachtverkehr für Events

Die Vorverkaufstickets für Juicy Beats sind keine KombiTickets und beinhalten daher keine Nutzung von Bus und Bahn. Nützliche Informationen, Fahrpläne und Verbindungen können über www.bus-und-bahn.de sowie die DSW21-App abgerufen werden. Auch die Elektronische Fahrplanauskunft (EFA) bietet umfassende Details zu Verbindungen in Dortmund.

Ob Festivalbesucher oder Nachtschwärmer – Dortmund stellt auch in den späten Stunden einen reibungslosen öffentlichen Verkehr sicher. Der NachtExpress ergänzt das Angebot in der Innenstadt, während die Bahn ab „Hauptbahnhof“ weitere Verbindungen bereithält. So bleibt die Stadt auch an langen Wochenenden zuverlässig und flexibel erreichbar.

