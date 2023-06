Auf der Suche nach Verstärkung hat Borussia Dortmund viele Tentakel ausgestreckt. Seit Monaten wird geflirtet und gebaggert, doch jetzt brechen Sebastian Kehl die Deals in Serie weg. Es hagelt Absagen – oder der BVB zieht selbst die Reißleine.

Mit Fresneda und Alvarez sind in kürzester Zeit zwei Transfers geplatzt. Nun droht der nächste Deal zu scheitern. Ein BVB-Flirt wurde ausgerechnet bei einem direkten Konkurrenten gesichtet.

Borussia Dortmund: Platzt der nächste Transfer?

Daichi Kamada? Geplatzt! Enzo Le Fée? Geplatzt! Ivan Fresneda? Geplatzt! Edson Alvarez? Geplatzt! Nahezu alle Flirts, die bei Borussia Dortmund in den letzten Monaten heiß gehandelt wurden, haben sich inzwischen zerschlagen. Zum ofiziellen Start der Transferperiode haben viele Klubs schon entscheidende Deals eingetütet. Beim BVB herrscht auf der Zugangsseite bis auf Ramy Bensebaini weiter gähnende Leere.

Nun könnte es den nächsten Rückschlag gegen. Auch um El Chadaille Bitshiabu gab es bei Schwarzgelb reges Interesse. Dass der BVB hinter dem französischen Abwehr-Juwel her ist, gilt als sicher. Nun wurde das PSG-Talent in Deutschland gesichtet – allerdings nicht in Dortmund. Wie „Kicker“ und „Sky“ übereinstimmend berichten, ist Bitshiabu nach Leipzig gereist.

BVB-Flirt in Leipzig gesichtet

Ob es sich um Verhandlungen oder gar die Finalisierung eines Transfers handelt, ist nicht durchgesickert. So oder so dürften die Gespräche weit fortgeschritten sein, wenn der Spieler selbst sich schon auf den Weg macht.

Bitshiabu war von Borussia Dortmund als hochtalentierter Abwehrspieler ausgemacht worden, der die Innenverteidigung auf Sicht verstärken könnte. Mit Blick auf den möglichen Abgang von Soumaila Coulibaly und das nahende Karriereende von Mats Hummels gibt es im Abwehrzentrum in nächster Zeit wohl Handlungsbedarf.