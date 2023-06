Jude Bellingham hinterlässt im Mittelfeld von Borussia Dortmund ein riesiges Loch. Sowohl defensiv als auch offensiv hoffen die Fans auf hochkarätigen Ersatz – und müssen sich von dieser Hoffnung jetzt womöglich verabschieden.

Nach dem vierten offenbar geplatzten Deal im Mittelfeldzentrum soll es bei Borussia Dortmund ein Umdenken gegeben haben. Plötzlich soll Emre Can als interne Lösung für den schwerwiegenden Abgang bevorzugt werden. So mancher Fan reagiert darauf irritiert.

Borussia Dortmund: Alles auf Can und Özcan? Fans irritiert

Vorne soll es Felix Nmecha werden, hinten lief alles auf Edson Alvarez hinaus. Doch beim defensiven Mittelfeldmann von Ajax folgte jetzt der Knall. Der BVB hat die Verhandlungen wohl abgebrochen (hier mehr). Und weil zuletzt auch alle anderen heißen Spuren abkühlten, soll es nun eine interne Lösung machen.

Emre Can und Salih Özcan, so heißt es übereinstimmend, seien Terzics Plan für den Auffang des Bellingham-Verlusts. Steckt sich der BVB die Real-Kohle in die Tasche und verzichtet auf eine sportliche Verstärkung auf der „Sechs“? Viele Fans reagieren auf diese Nachrichten irritiert. Dabei ist der Tenor bei dem Abbruch der Alvarez-Verhandlungen durchaus positiv. Borussia Dortmund, so sagen die meisten Fans, solle sich von Ajax keine unverschämten Preise diktieren lassen. Stattdessen nun aber ganz Abstand von einem externen Zugang auf der „Sechs“ zu nehmen, sorgt mehrheitlich für Unverständnis.

„Das wäre eine katastrophale Kaderplanung“

Schließlich hat Özcan alles andere als eine überragende Saison hinter sich, verkam zum Schluss zum Ergänzungsspieler. Und auch Emre Can präsentierte sich in seinen dreieinhalb Jahren BVB durchweg instabil und mit schwankenden Leistungen. Noch im Winter war von einem Vorzeitigen Abgang die Rede, nun soll die Vertragsverlängerung oberste Priorität haben. Nicht jeder Fan ist von den Plänen begeistert, über die nun berichtet wird.

„Sehe das als Fehler an.“

„Das wäre eine absolut katastrophale Kaderplanung.“

„Die bisherigen Transferaktivitäten von Borussia Dortmund gefallen mir überhaupt nicht.“

„Pure Schmerzen, wenn das stimmen sollte.“

Noch ist das Transferfenster aber nicht einmal geöffnet. Die Option, im defensiven Mittelfeld nachzurüsten, sollte man doch noch Bedarf sehen, gibt es noch bis zum 31. August.