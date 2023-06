Bei Borussia Dortmund laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Aktuell hat der BVB mit Ramy Bensebaini (Stand 29. Juni) zwar einen Spieler verpflichtet, aber das ist bei weitem noch nicht alles. Neben Neuzugängen plant Sportdirektor Sebastian Kehl aber auch die Verlängerung eines Stars.

Emre Can soll nach seiner starken Rückrunde in der vergangenen Saison mit einem neuen Vertrag ausgestattet werden. Das wiederum könnte sich auf einen Hammer-Wechsel auswirken. Die Verantwortlichen haben nun nämlich Zweifel.

Borussia Dortmund will mit Can verlängern

Eigentlich sah zwischenzeitlich alles danach aus, als würde Emre Can Borussia Dortmund verlassen. Für 25 Millionen Euro verpflichtete ihn der BVB im Januar 2020 von Juventus Turin. Selten konnte er die Erwartungen erfüllen. Doch in der Rückrunde der vergangenen Saison sah Cheftrainer Edin Terzic einen vollkommen neuen Can.

Aus der Startelf war er nicht mehr wegzudenken und soll jetzt mit einem neuen Vertrag belohnt werden. Die ersten Gespräche mit Cans Berater Reza Fazelli und Sportdirektor Sebastian Kehl haben bereits laut „Bild“ stattgefunden. Ein Deal soll noch vor dem Saisonstart über die Bühne gehen.

Während die BVB-Fans nach Youssoufa Moukoko, Julian Brandt, Marco Reus und Mats Hummels über die nächste Star-Vertragsverlängerung jubeln dürfen, müssen sie sich wohl deshalb auf einen weiteren gescheiterten Transfer gefasst machen.

Scheitert wegen Verlängerung ein Hammer-Transfer?

Er sollte der Hammer-Transfer des Sommers werden, doch nun könnte es eine irre Wende geben. Edson Alvarez ist der absolute Wunschspieler von Borussia Dortmund und will ebenfalls zu den Schwarzgelben. Für den Mexikaner von Ajax Amsterdam muss der Vizemeister aber tief in die Tasche greifen.

Wird’s doch nichts aus Borussia Dortmund und Alvarez? Foto: IMAGO/ANP

Der niederländische Traditionsverein verlangt rund 40 Millionen Euro plus Boni. Der Mittelfeldspieler soll mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet werden, der inklusive der Ablösesumme ein Gesamtpaket von 60 bis 70 Millionen Euro haben dürfte. Laut „Bild“ hat die sportliche Führung aufgrund des Gesamtvolumens erste Zweifel am teuren Alvarez-Deal, sollte auch Can verlängern. Die Sorge ist, ob der BVB sich zwei so ähnliche Spielertypen in der Kategorie leisten kann.

Die Verlängerung von Can ist definitiv die billigere Variante. Mit Alvarez würden die Dortmunder aber nochmal mehr Qualität dazu bekommen. Es wird sich also zeigen, ob nach Ivan Fresneda (hier mehr dazu) auch der zweite Wunschtransfer scheitern wird.