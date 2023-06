Borussia Dortmund: UEFA-Entscheidung lässt BVB-Fans jubeln

„80.365 Zuschauer – ausverkauft!“ Diese Durchsage hörte man bei Borussia Dortmund viele Jahre lang nur in Liga und Pokal. In der Champions League war das BVB-Stadion arg beschnitten – und das ausgerechnet auf der berüchtigten Südtribüne.

Entsprechend groß war der Fan-Jubel, als die UEFA die Stehplätze als Pilotprojekt für ein Jahr wieder einführte. Nun ist klar: Sie bleiben – zumindest für die anstehende Saison. Für Fans von Borussia Dortmund gibt es kaum eine schönere Nachricht.

Borussia Dortmund: Fans jubeln – weiter Stehplätze in der Champions League

Der Aufwand groß, der Frust auch. Vor jedem Heimspiel in der Königsklasse musste der BVB die Stehplätze im Stadion zu Sitzplätzen umbauen. Die Südtribüne, Stolz und Rückhalt des Klubs, wurde von 25.000 auf 12.500 Plätze zusammengestaucht. Über viele Jahre kämpften die Fans unzähliger Vereine für die Rückkehr der Stehplätze im Europapokal – mit Erfolg.

Letzte Saison kam endlich die Erlösung: Die UEFA führte in den Top-5-Ligen testweise die Stehplätze wieder ein. Die „Gelbe Wand“ erstrahlte endlich in ihrer ganzen Pracht – und feierte das beim CL-Auftakt gegen Kopenhagen (3:0) in einer brutalen Lautstärke. Doch die Freude war unter Vorbehalt. Schließlich hätte der Versuch nach einem Jahr auch wieder eingestampft werden können.

Stehplatz-Testphase geht weiter

Jetzt folgt die Erleichterung. Die UEFA verkündete, dass die Stehplätze auch in der Saison 2023/24 erlaubt sein werden. Die Testphase wurde in Deutschland, Frankreich, England, Spanien und Italien um ein weiteres Jahr verlängert. In die Röhre schauen weiter die 55 anderen UEFA-Mitgliedsverbände. Unklar bleibt auch, ab wann die Regelung möglicherweise dauerhaft gilt.

Fest steht dagegen: Die EM 2024 wird ohne Stehplätze stattfinden. Beim großen Turnier in Deutschland im folgenden Sommer müssen alle Stadien versitzplatzt werden.