Verrückte Gittens-Klausel! BVB pokert auf echten Hammer

Der Abgang von Jamie Gittens steht endgültig bevor. Nachdem ein Wechsel des 20-Jährigen noch vor Start der Klub-WM scheiterte, soll das nachgebesserte Angebot des FC Chelsea den Verantwortlichen des BVB nun genügen.

Im Raum steht demnach ein Transfer in Höhe von gut 65 Millionen Euro. Eine stattliche Summer für den Youngster, der zuletzt im Trikot des BVB nur noch selten überzeugen konnte. Ein Bericht über die Ablösemodalitäten sorgt nun jedoch für eine Menge Aufsehen in Dortmund.

BVB: Kuriose Bonuszahlung für Gittens

Wie die „Bild“ berichtet, sollen die 65 Millionen Euro Ablösesumme für Gittens nicht in Stein gemeißelt sein. Vielmehr soll der Betrag erst durch Bonuszahlungen erreicht werden – sprich durch Erfolgsprämien. So soll etwa eine gewisse Anzahl von absolvierten Spielen dafür sorgen, dass Chelsea zusätzliche Millionen für Gittens zahlen muss. So weit, so gut.

Allerdings enthält das Ablösepaket für Gittens dem Vernehmen nach auch weitaus schwieriger zu erreichende Klauseln. So soll Borussia Dortmund eine weitere Bonuszahlung aus London erhalten, sollte der Spieler in den kommenden Jahren zum Weltfußballer gewählt werden. Eine, stand jetzt, wohl mehr oder weniger unmöglich zu erreichende Klausel für den BVB, schließlich ist Gittens nach zuletzt wechselhaften Leistungen derzeit meilenweit von einer solchen Auszeichnung entfernt.

Holt der BVB einen Gittens-Ersatz?

Während Gittens in wenigen Wochen also wohl zu Chelsea wechseln wird, bleibt in Dortmund die große Frage: Braucht der BVB einen Ersatz für den abgewanderten Engländer? Die Personalsituation wäre auf den offensiven Außenbahnen wohl etwas dünn.

Derzeit gibt es jedoch noch keinerlei Berichte, nach denen Sportdirektor Sebastian Kehl auf einen offensiven Flügelspieler schielt. Mit den fixen Millionen-Einnahmen aus dem Gittens-Transfer könnte sich das jedoch noch einmal ändern.