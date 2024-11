Borussia Dortmund: Aufregung um Moukoko! BVB schaut genau hin

Bei Borussia Dortmund hatte Youssoufa Moukoko für die Saison 2024/25 nicht allzu gute Chancen auf Einsätze, weshalb eine Leihe zum OGC Nizza folgte. Für den 19-Jährigen besitzt der französische Klub sogar eine Kaufoption. Der BVB würde bei einem festen Wechsel also richtig absahnen.

Doch nach nur wenigen Monaten herrscht schon wieder Ernüchterung. Moukoko ist in Nizza nicht glücklich. Für den Fall der Fälle, dass er nicht in Frankreich bleibt, bietet sich jetzt eine andere Möglichkeit. Für den Youngster gibt es nämlich einen weiteren Interessenten. Borussia Dortmund schaut genau hin.

Borussia Dortmund: Moukoko vor Wechsel?

Stand jetzt würde Youssoufa Moukoko im Sommer 2025 zu Borussia Dortmund zurückkehren. Denn dann endet die Leihe mit OGC Nizza. Falls der Traditionsklub die Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro zieht, wird er den BVB endgültig verlassen. Allerdings ist es noch unklar, ob Nizza diesen Schritt gehen wird.

Moukoko ist der erhoffte Durchbruch nämlich noch verwehrt geblieben. In Nizza wechselt er zwischen Startelf und Ersatzbank. Bislang kommt der Angreifer wettbewerbsübergreifend auf zwei Tore und zwei Vorlagen. Seit Mitte September wartet das BVB-Talent auf einen Treffer.

Geht das so weiter, wird Nizza die Kaufoption vermutlich nicht ziehen. Allerdings gibt es für Borussia Dortmund Hoffnung, ihn im Sommer trotzdem verkaufen zu können. Wie das spanische Online-Portal „fichajes“ berichtet, hat Celta Vigo nämlich großes Interesse an einer Verpflichtung.

Celta Vigo an Moukoko interessiert

Der spanische Klub suche einen Nachfolger für Vereinslegende Iago Aspas, der womöglich im kommenden Jahr mit 38 Jahren seine Karriere beenden wird. Moukoko soll dann in seine großen Fußstapfen treten. Gut für Borussia Dortmund: Bei einem Wechsel würde auch eine Ablöse herausspringen.

Bis dahin ist aber noch viel Zeit. Moukoko und Nizza werden weiterhin auf den Durchbruch des Angreifers hoffen. Die Saison ist nämlich noch lang und Nizza ist in drei Wettbewerben vertreten, in denen Moukoko noch zeigen kann, was für ein Top-Talent er ist.