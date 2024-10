Borussia Dortmund – Leipzig: Auch RB muss plötzlich zittern – große Sorgen vor Top-Duell!

Vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen, Pokal-Aus und Personalsorgen: Bei Borussia Dortmund läuft es derzeit einfach ganz und gar nicht. Schon früh in der Saison gibt es die erste Krise unter Cheftrainer Nuri Sahin. Nun kommt in der Liga auch noch RB Leipzig.

Aber wie auch schon Borussia Dortmund muss RB Leipzig vor dem Spitzenspiel des 9. Bundesliga-Spieltags (2. November, 18.30 Uhr) zittern. Denn hier drohen bittere Ausfälle!

Borussia Dortmund – Leipzig: Top-Spiel mit Ausfällen

Während Borussia Dortmund im DFB-Pokal gegen Wolfsburg (0:1) rausflog, jubelte RB Leipzig gegen den FC St. Pauli (4:2). Nun treffen beide Mannschaften in der Bundesliga aufeinander. Und beide haben große Personalsorgen. Bei den Sachsen droht ausgerechnet Lois Openda auszufallen.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Pokal-Aus ist nicht alles! Jetzt droht das nächste Desaster

Der Top-Torjäger der Leipziger kam im Pokal nicht zum Einsatz, da er von dem Liga-Spiel gegen Freiburg eine Knieblessur davongetragen hatte. „Das Innenband ist stabil, wir haben es untersucht, ein MRT gemacht. Strukturell ist nichts kaputt“, sagt Leipzig-Coach Marco Rose. „Er hatte ein bisschen muskuläre Probleme, deshalb hat es nicht für den Kader gereicht. Aber wir haben Hoffnung, dass es Tag für Tag besser wird.“

Es wird also ein Rennen gegen die Zeit. Openda ist mit fünf Toren und zwei Vorlagen der beste Scorer in der RB-Mannschaft. Ein sicherer Ausfall ist dagegen Xavi Simons, der in diesem Jahr wohl nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

RB auch ohne Stammkeeper?

Dann muss Leipzig auch noch um Peter Gulacsi bangen. Der Stammkeeper fehlte schon im DFB-Pokal aufgrund einer Kapselverletzung, „die aber besser wird“, so Rose. Ein Einsatz gegen Borussia Dortmund sollte laut Rose „kein größeres Thema sein.“ Dennoch besteht weiterhin die Sorge, dass auch er es wie Openda nicht schaffen kann.

Mehr Nachrichten für dich:

Deutlich heftiger hat es den BVB getroffen. Mit Ausnahme von Ersatzkeeper Alexander Meyer und Marcel Sabitzer saßen in Wolfsburg ausschließlich Jugendspieler auf der Bank. Als wäre die Personallage aktuell nicht schon heftig genug, drohen gegen Leipzig noch weitere Ausfälle. Hier mehr dazu.