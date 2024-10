Borussia Dortmund hat genug: Mehrere Stars vor dem Aus?

Borussia Dortmund rutscht immer weiter in die Krise! Nach dem 0:1-Pokal-Aus in Wolfsburg brodelt es an der Strobelallee gewaltig. Die Kritik an Nuri Sahin wird immer größer – der BVB-Coach wackelt gehörig.

Doch die kritischen Stimmen richten sich nicht nur den gegen den Trainer. Denn auch viele Profis rennen ihrer Form hinterher. Die Bosse von Borussia Dortmund sollen bei einigen Kandidaten nun genug haben.

Borussia Dortmund: Prominente Namen vor dem Aus?

Folgt der nächste große Umbruch beim BVB? Schon im vergangenen Sommer ist bei Schwarz-Gelb im Team und rund um die Mannschaft einiges passiert. Viele Transfers, ein neuer Trainer und ein neuer Sportchef. Doch bislang noch wenig bis gar nichts zusammen.

So sollen gleich mehrere Stars den Verein im anstehenden Winter oder im nächsten Sommer verlassen: Ganz oben auf der Liste steht laut „Bild“ Donyell Malen. Der Niederländer stand schon in der Vergangenheit mehrfach vor dem Absprung. So soll der Angreifer gedanklich mit Schwarz-Gelb bereits abgeschlossen haben.

++ Borussia Dortmund: Düstere Aussichten – ist die nächste Katastrophe nicht zu verhindern? ++

Neben Malen kann wohl auch das Führungs-Duo des BVB gehen: Sowohl Kapitän Emre Can als auch Vize-Spielführer Julian Brandt können den Verein verlassen. Die Verträge von Brandt, Can und Malen laufen 2026 aus – im kommenden Sommer würde man also noch etwas Abläse mit den drei Akteuren generieren können.

Auch Süle und Sabitzer wieder weg?

Das soll es jedoch noch nicht gewesen sein: Auch BVB-Mittelfeld-Akteur Marcel Sabitzer und Innenverteidiger Niklas Süle sollen den Verein laut „Bild“ ebenfalls verlassen (können). Beide haben derzeit nicht das Zeug, mit Leistungen voranzugehen. Doch genau das wird von ihnen erwartet.

Weitere News:

Süle soll es irritiert haben, dass er nicht unangefochtener Stammspieler war. Sabitzer fiel bisher vor allem mit Kritik an seiner Position auf. In den kommenden Monaten könnte bei Schwarz-Gelb also einiges passieren – die (vermeintlichen) Führungsspieler könnten also schon bald weg sein.