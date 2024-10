Borussia Dortmund: Es kommt immer dicker – BVB drohen noch mehr Star-Ausfälle

Bei Borussia Dortmund brennt es derzeit lichterloh: Die Ergebnisse bleiben aus, die Leistung stimmt hinten und vorne nicht und dazu hat man eine elend lange Verletztenliste. Bei der Pokal-Pleite in Wolfsburg (0:1) konnte BVB-Coach Nuri Sahin gerade noch elf fitte Stammspieler aufstellen.

Mit Blick auf das Heimspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 02. November, 18.30 Uhr) könnte sich die Lage jedoch noch einmal verschlimmern: Zwei weitere Akteure drohen Borussia Dortmund in diesem Topspiel zu fehlen.

Borussia Dortmund: Nmecha und Kobel fraglich

Mit Ausnahme von Ersatzkeeper Alexander Meyer und Marcel Sabitzer saßen in Wolfsburg ausschließlich Jugendspieler auf der Bank. Das zeigt, wie angespannt die Personalsituation an der Strobelallee ist. Sahin musste schon in Wolfsburg improvisieren und Spieler auf Positionen stellen, die sie sonst nicht bekleiden. Pascal Groß spielte beispielsweise auf der rechten Abwehrseite.

Doch für Sahin und den BVB kommt es wohl noch dicker: Felix Nmecha verletzte sich in Wolfsburg an der Schulter. Sein Einsatz beim richtungsweisenden Spiel gegen die Roten Bullen ist offen. Ebenso wie Stammkeeper Gregor Kobel, der nach dem Pokalspiel über Schmerzen im Hüft- und Oberschenkelbereich klagte – es drohen also die nächsten Ausfälle.

Dann würde es für Sahin richtig eng werden. Denn plötzlich fehlen nicht nur in der Abwehr reihenweise Leistungsträger, sondern auch im zentralen Mittelfeld. Im Falle eines Nmecha-Ausfalls dürften die Sorgenfalten von Sahin wohl noch größer werden.

Auch Kobel gegen Leipzig nicht dabei?

Es wäre wohl der Super-Gau, wenn neben allen anderen Verletzen nun auch noch Nmecha und Kobel ausfallen würden. Dann würde Meyer einmal mehr in den Kasten rücken und seinen Platz auf der Bank für einen weiteren Jugendspieler frei machen. Schwarz-Gelb gehen die Profis aus – es ist kaum zu glauben!

Weitere News:

Während der BVB also um Nmechas und Kobels Einsatz bangen muss, gibt es bei einem Spieler noch Hoffnung auf einen Einsatz gegen Leipzig. „Waldemar Anton könnte vielleicht am Samstag wieder eine Option darstellen.“ Der Innenverteidiger hatte sich in Augsburg ebenfalls vorzeitig wegen Oberschenkelproblemen auswechseln lassen.

Marcel Sabitzer, den zuletzt heftige Rückenschmerzen plagten, könne laut Kehl „am Samstag wieder näher dran“ sein. Und doch bleibt die Lage mehr als angespannt. Es wird nicht einfacher für Sahin und Schwarz-Gelb.