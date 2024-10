Borussia Dortmund schlottern schon die Knie: Es droht Ungemach

Es läuft einfach nicht! Borussia Dortmund befindet sich in einer sportlichen Krise. Das kann man nach diesem schwachen Saisonstart definitiv so sagen. In der Bundesliga steht die Mannschaft von Cheftrainer Nuri Sahin auf einem enttäuschenden siebten Platz und hat jetzt schon sieben Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze.

Und auch in der Champions League gab es die erste heftige Niederlage gegen Real Madrid. Dort könnte es für Borussia Dortmund ebenfalls richtig bitter werden. Es geht nämlich bald gegen einen Top-Klub, der aktuell richtig in Topform ist. Auch der FC Bayern München musste schon dran glauben.

Borussia Dortmund: Sahin und Co. schon am Zittern

Die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen hagelte es für Borussia Dortmund beim FC Augsburg. Trotz zwischenzeitlicher 1:0-Führung verlor der BVB noch mit 1:2 bei den Fuggerstädtern. Wenige Tage zuvor gab es eine 2:5-Pleite gegen Real Madrid, obwohl Julian Brandt und Co. zur Halbzeit mit 2:0 führten.

Ergebnisse, die bei den Dortmundern ganz und gar nicht gut ankommen. Cheftrainer Nuri Sahin muss sich erste Kritik anhören. Dabei wird es jetzt erst richtig ernst. Nach der Pokal-Niederlage in Wolfsburg (0:1) gibt es noch das wichtige Spiel gegen RB Leipzig in der Bundesliga (2. November)

Dann wäre da auch noch die Champions League. Die nächsten Gegner sind alle Mannschaften, die der BVB besiegen muss. Sturm Graz ist am 5. November zu Gast. Dann ist der BVB am 27. November bei Dinamo Zagreb gefordert. Doch der wohl schwierigste Gegner kommt erst danach: der FC Barcelona.

Es droht Ungemach

Die Katalanen kommen am 11. Dezember zum 6. Champions-League-Spieltag zu Borussia Dortmund. Warum Barca derzeit die wohl beste Mannschaft Europas ist, zeigen die vergangenen Leistungen. Im Clasico besiegte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick Real Madrid mit 4:0! Wenige Tage zuvor wurde der FC Bayern München in der Königsklasse mit 5:1 zerstört.

Generell zeigt sich das Flick-Team in Torlaune. 37 Tore erzielten Robert Lewandowski und Co. in der Liga und führen dort mit 30 Punkten vor Madrid. Auch in der Champions League kommt Barca langsam in Fahrt und erzielte dort zehn Tore in drei Partien.

Auf Borussia Dortmund kommt dann in etwas mehr als einem Monat der wohl stärkste Gegner der bisherigen Saison zu. Ob es hier die nächste herbe Klatsche gibt?