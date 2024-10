Borussia Dortmund: Es kommt knüppeldick! Sahin mit bitterer Kunde

Schon die dritte Niederlage im vierten Bundesliga-Auswärtsspiel: Bei Borussia Dortmund läuft es in dieser Saison einfach nicht. Gegen den FC Augsburg gab es eine 1:2-Pleite trotz zwischenzeitlicher Führung.

Als wäre das schon nicht bitter genug für Borussia Dortmund, verkündete Cheftrainer Nuri Sahin noch weitere schlechte Nachrichten vor dem Pokalspiel beim VfL Wolfsburg am Dienstag (29. Oktober).

Borussia Dortmund: Sahin verkündet schlechte Nachrichten

So einen schlechten Saisonstart hat sich Borussia Dortmund sicherlich nicht vorgestellt. „Wenn du auswärts zwei Gegentore kassierst, kannst du in der Bundesliga kein Spiel gewinnen“, resümierte Nuri Sahin nach der Partie. Der BVB-Coach zeigte sich enttäuscht von der einmal mehr schwachen Leistung seiner Mannschaft.

Die Möglichkeit auf Wiedergutmachung gibt es am Dienstag in der zweiten DFB-Pokal-Runde beim VfL Wolfsburg. Einfach wird es aber nicht. Vor allem, weil Sahin große Personalsorgen hat. Waldemar Anton (Probleme im Hüft- und Oberschenkelbereich), Marcel Sabitzer (Rückenprobleme) und Julian Ryerson (Adduktoren) mussten alle verletzt ausgewechselt werden.

„Ich glaube nicht, dass sie Dienstag spielen können. Waldi und Sabi sind keine Spieler, die rausgehen würden, wenn sie nichts hätten. Bei Julian habt ihr es alle gesehen“, sagte Sahin.

„Wenn es nicht läuft, dann kommt sowas hinzu“

Auch Sahin weiß, dass es neben der Krise jetzt knüppeldick kommen könnte: „Wenn es nicht läuft, dann kommt sowas hinzu.“ Dennoch zeigt sich der Coach immerhin etwas optimistisch. „Jetzt müssen die jungen Spieler ran. Bei Borussia Dortmund ist aus der Not auch schon was gewachsen.“

Gut möglich also, dass gegen Wolfsburg einige Youngsters sich beweisen dürfen und auch Spieler zum Einsatz kommen werden, die in dieser Saison noch nicht so viele Einsatzminuten bekommen haben. Viel wichtiger wird es für Borussia Dortmund aber, endlich wieder ein Erfolgserlebnis einfahren zu können.