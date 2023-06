Borussia Dortmund: Geht plötzlich alles schnell? Top-Talent im Visier des BVB

Die Bundesliga-Saison ist zu Ende, nun richtet sich der Fokus von Borussia Dortmund und allen anderen Klubs auf die Sommer-Transferperiode. Neben einigen Abgängen planen die Schwarzgelben auch einige Neuzugänge. Mit Ramy Bensebaini hat der BVB bereits den ersten Transfer getätigt.

Dabei soll es nicht bleiben. So soll Borussia Dortmund an einem Top-Talent interessiert sein. Doch da ist der Revierklub nicht allein. An dem begehrten Youngster sind auch noch einige andere Mannschaften dran. Es könnte schon in den kommenden Wochen eine Entscheidung fallen.

Borussia Dortmund an Top-Talent interessiert

Dabei handelt es sich um den 18-jährigen Mikayil Faye vom kroatischen Zweitligisten NK Kustosija, wie die englische Tageszeitung „Daily Mail“ berichtet. Borussia Dortmund ist auf den U-Nationalspieler aus dem Senegal aufmerksam geworden und möchte ihn nun unbedingt verpflichten.

Das Mega-Talent, das 2004 geboren wurde, ist in der Abwehrkette vielseitig einsetzbar. Das zeigte er auch in der abgelaufenen Saison in Kroatien. Sowohl als Innenverteidiger als auch auf der Außenposition links absolvierte Faye schon mit seinen 18 Jahren 13 Spiele seit dem März und erzielte dabei sogar seinen ersten Treffer. Bereits nach der dritten Partie war er aus der Startelf des Tabellen-11. der zweiten kroatischen Liga nicht mehr aus der Startelf wegzudenken.

Faye hat sich aufgrund seiner soliden Abwehrarbeit und seinen Vorstößen dem Bericht zufolge den Spitznamen „Monster“ erarbeitet. Da ist es also auch kein Wunder, dass schon mehrere Vereine an ihm interessiert sind. Neben dem BVB sind es vor allem internationale Klubs, die Faye verpflichten wollen.

Bekommt der BVB den Zuschlag?

Schon vor dem Interesse von Borussia Dortmund sollen im vergangenen Jahr die beiden französischen Vereine Olympique Marseille und Stade Reims an ihm dran gewesen sein. Faye allerdings entschied sich eher dazu, zunächst in Kroatien zu bleiben und sich weiterzuentwickeln.

Nun aber sind Dortmund und der FC Chelsea ins Rennen um das begehrte Talent eingestiegen. Fayes Klub Kustosija rechnet damit, dass in den kommenden Wochen erste Angebote abgegeben werden und ein Transfer bereits im kommenden Monat vollzogen werden kann. Ob sich der BVB gegen die starke Konkurrenz durchsetzen können wird, zeigt sich wohl dann im Sommer-Transferfenster.

