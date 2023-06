Borussia Dortmund: Abschiedsworte rühren Fans zu Tränen – „Stolz, Teil des BVB gewesen zu sein“

Auch in dieser Transfer-Periode müssen sich die Fans von Borussia Dortmund von einigen Lieblingen verabschieden. Einige Abgänge stehen bereits seit einigen Wochen, sogar Monaten fest. Nach dem Saisonende wurde auch bekanntgegeben, dass Raphael Guerreiro den Verein nach sieben Jahren verlassen wird.

Dabei wird es für den Portugiesen wohl zu einer Wiedervereinigung mit einem ehemaligen Coach von Borussia Dortmund kommen: Thomas Tuchel. Guerreiro wechselt Medienberichten zufolge zum FC Bayern. Nicht nur dem Verteidiger wird der Abschied sicherlich wehgetan haben. Auch seine Familie dürfte sich nach so vielen Jahren im Ruhrgebiet sicher wohl gefühlt haben. Deshalb gab es zum Abschied jetzt rührende Worte von seiner Frau.

Borussia Dortmund: Rührende Abschiedsworte

Als frischgebackener Europameister holte Borussia Dortmund Raphael Guerreiro 2016 in die Bundesliga. Die Schwarzgelben hatten zwölf Millionen Euro an den FC Lorient überwiesen. Sieben Jahre später folgte nach teils überragenden Leistungen des Portugiesen der Abschied. Besonders bitter für den BVB: Guerreiros Vertrag läuft aus und es gibt keine Ablöse für ihn.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Geht plötzlich alles schnell? Top-Talent im Visier des BVB

Medienberichten zufolge steht der Abwehrspieler vor einem Wechsel zum FC Bayern München und damit zu seinem Ex-Coach Thomas Tuchel, der von 2015 bis 2017 in Dortmund an der Seitenlinie stand.

Für seine Frau Marrion ist daher der Moment gekommen, sich nun mit einem emotionalen Statement bei den BVB-Fans zu verabschieden. „Es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen. Es ist nach so vielen Jahren nicht einfach, die richtigen Worte zu finden“, beginnt die Spielerfrau ihren Post auf Instagram.

„Ihr BVB-Fans, die eine schöne und große Familie gebildet habt, an euch BVB-Fans, die ich seit sieben Jahren treffe. Für euch, für die ich und meine Kinder bei jedem Spiel eine zärtliche Geste, ein freundliches Wort oder ein Lächeln hatte. Für euch, die ich seit sieben Jahren bei jedem Heimspiel getroffen habe. Vielen Dank an alle, die ich nicht persönlich kenne, dass ihr uns bei jedem Treffen begrüßt und willkommen geheißen haben.“

„Stolz, Teil des BVB gewesen zu sein“

Zu ihrem Beitrag auf Instagram postete die Portugiesin ein Foto mit ihren drei Kindern, wie sie von ihrem Haus aus auf den Phoenix-See blicken. „Meine Kinder sind hier unter euch geboren und aufgewachsen. Ich möchte heute Danke sagen. Danke für alles. Dafür, dass ihr dieses großartige Stadion und vor allem mein Mama-Herz entzündet habt, wenn ich sehe, wie meine Kinder mit euch vibrieren. Ich danke euch für eure Freundlichkeit uns gegenüber, während unserer Reisen zur Champions League. Danke im Namen meiner Familie, was ihr uns ermöglicht haben, diese Momente voller Emotionen und Freude. Ich bin stolz, Teil des BVB gewesen zu sein. Ich bin stolz darauf, dass meine Kinder hier unter euch geboren und aufgewachsen sind. Wir werden niemals alleine gehen! DANKE.“ In den Kommentaren unter dem Instagram-Post melden sich zahlreiche Fans von Borussia Dortmund zu Wort.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Sehr schön geschrieben und traurig zugleich. Warum müssen immer gute Spieler den Verein verlassen?“, „Mir kommen gleich die Tränen, wenn ich das lese“, „Sehr rührende Worte von ihr. Wir werden euch vermissen“ und „Diese Worte sind sooooo mega süß. Schade, dass wir sie ziehen lassen müssen“, heißt es unter anderem von den Anhängern.

Mehr Nachrichten:

Andere wiederum können es nicht verstehen, warum Guerreiro ausgerechnet zum Rivalen nach München wechselt. Dort wird er dann auf seinen Ex-Klub Dortmund in der kommenden Saison treffen. Ob Guerreiro dann die begehrte Meisterschale in die Luft stemmen wird? Beim BVB ist ihm das in den sieben Jahren verwehrt geblieben.