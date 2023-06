Borussia Dortmund: Talent im Fokus – zieht der BVB das nächste Juwel an Land?

Die Talentsucher von Borussia Dortmund gelten weltweit zu den Besten. Jetzt haben sie offenbar das nächste Juwel unter die Lupe genommen und würden es gerne zum BVB holen.

Matija Popovic heißt der junge Mann, der aktuell noch in Serbien bei seinem Ausbildungsklub Partizan Belgrad spielt. Borussia Dortmund lauert auf eine ablösefreie Verpflichtung im Januar 2024.

Borussia Dortmund: Serbisches Juwel zum BVB?

Immer wieder holt Borussia Dortmund Talente aus ganz Europa. Nun ist auf dem Radar der Scouts offenbar Matja Popovic aufgetaucht. Der 17-Jährige kickt aktuell in der Jugend von Partizan Belgrad, erzielte in der abgelaufenen Saison zwölft Treffer in 16 Spielen in der serbischen Nachwuchsliga.

Laut einem Bericht des serbischen „Telegraf“ würde Partizan Belgrad seinen Nachwuchsstürmer gerne mit einem Profi-Vertrag ausstatten, doch der zögert noch. Der Grund: Borussia Dortmund und AC Mailand haben Interesse angemeldet und würden den Angreifer gerne für ihre Jugendteams verpflichten.

Popopvic besitzt bei Belgrad noch einen Ausbildungsvertrag bis Januar 2024. Am 8. Januar 2024 wird Popovic 18 Jahre alt und könnte damit auch problemlos ins Ausland wechseln. Borussia Dortmund soll laut dem Bericht sogar schon über einen Vermittler Kontakt zu Popovic aufgenommen haben. Interessantes Detail: Popovic ist in Altötting, einem Landkreis in Oberbayern geboren. Borussia Dortmund könnte nun dafür sorgen, dass das serbische Talent in sein Geburtsland zurückkehrt.

Milan baggert gewaltig, Partizan will Popovic halten

Noch weiter gehe demnach das Interesse der Mailänder. Demnach habe man Popovic und seine Familie bereits zu einem Spiel nach Italien eingeladen, um ihm einen Zukunftsplan zu präsentieren.

Partizan Belgrad versuche laut Bericht aber aktuell alles dafür, einen Abgang ihres Top-Talents zu verhindern. Die Serben wollen den Stürmer unbedingt mit einem Profi-Vertrag ausstatten.