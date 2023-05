Borussia Dortmund hat keine Verwendung mehr für IHN – doch er ist begehrt

Aktuell richtet sich der Fokus bei Borussia Dortmund zwar voll und ganz auf den Meisterschaftskampf mit dem FC Bayern, doch die Schwarzgelben arbeiten auch schon am Kader für die kommende Saison – nicht nur bei den Profis, sondern auch bei der U23.

Ein hoffnungsvolles Talent, das sicherlich auch für die erste Mannschaft von Borussia Dortmund eingeplant war, wird den Verein aller Voraussicht nach im Sommer verlassen. Sein Vertrag läuft aus. Doch er braucht sich keine Sorgen um seine Zukunft zu machen. Es stehen schon Interessenten bereit, die ihn unter Vertrag nehmen wollen.

Borussia Dortmund: Vertrag von Talent läuft aus

Als Marco Pasalic im November bei der 0:2-Niederlage von Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg in den letzten zehn Minuten eingewechselt wurde, staunten viele BVB-Fans. Den meisten Anhänger dürfte sein Name nicht viel sagen. Der Mittelfeldspieler kam 2021 zu den Schwarzgelben, hatte sich nach einer Seuchensaison mit mehreren schweren Verletzungen in dieser Spielzeit bei der U23 in der 3. Liga zur Stammkraft gemausert.

In der laufenden Saison hat es Pasalic aber nicht einfach. Während der 22-Jährige in der Hinrunde aus der Startelf nicht mehr wegzudenken war, spielt er in der Rückrunde kaum mehr eine Rolle. Hin und wieder kommt der in Karlsruhe geborene Kroate zum Einsatz, aber meist sind es nur einige Minuten.

Vielleicht auch ein Grund, wieso der BVB den auslaufenden Vertrag des Außenbahnspielers nicht mehr verlängern wird. Aber Pasalic weckt auch Begehrlichkeiten, weshalb er in der kommenden Saison wohl bei einem neuen Verein spielen wird.

Pasalic nach Kroatien?

Weg von Borussia Dortmund, dafür ab nach Kroatien? Denn laut dem Sport-Portal „Germanijak.hr“ haben die beiden kroatischen Erstligisten Dinamo Zagreb und HNK Rijeka großes Interesse an Pasalic.

Marco Pasalic wird den BVB im Sommer wohl verlassen. Foto: IMAGO/pmk

Von Rijeka soll bereits ein Angebot vorliegen, Zagreb wird eine Offerte vorbereiten, heißt es weiter. Da Pasalics Vertrag ausläuft, ist eine Ablöse an den BVB nicht fällig.

Bislang kommt der Youngster auf 35 Spiele für die U23 der Dortmunder. Neben dem Bundesliga-Debüt gegen Wolfsburg durfte Pasalic auch im Supercup 2021 gegen den FC Bayern einige Minuten ran.