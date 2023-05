Jude Bellingham: Real Madrid hat nicht genug! Top-Klub plant neben BVB-Star nächsten Hammer

Mit einem Transfer von Jude Bellingham möchte Real Madrid den nächsten Schritt zum Umbruch einleiten. Das Team des spanischen Rekordmeisters ist schon prall gefüllt mit jungen Talenten, in dem der BVB-Star sich stets weiter entwickeln soll.

Noch ist der Deal von Jude Bellingham zu den Madrilenen nicht offiziell, soll aber laut mehreren Medien schon bald verkündet werden. Das Mega-Juwel der Dortmunder reicht Real Madrid aber noch lange nicht. Die Königlichen wollen jetzt auch noch einen weiteren Superstar, der dann an der Seite des jungen Briten spielen soll.

Jude Bellingham: Real Madrid hat nicht genug

Jude Bellingham zählt aktuell zu den heiß begehrtesten Spielern der Welt. Der Vertrag des Mittelfeldspielers von Borussia Dortmund läuft zwar bis 2025, ein Wechsel in diesem Sommer gilt aber so gut wie sicher. Der Brite soll Medienberichten zu Folge sich für Real Madrid entschieden haben. Eine offizielle Verkündung steht aber noch aus, soll aber schon bald folgen.

Doch bei diesem Hammer-Transfer will der spanische Rekordmeister es nicht belassen. Der Top-Klub befindet sich derzeit in einem Umbruch, hat in der Mannschaft zahlreiche Top-Talente und einige Routiniers, die bald Platz für jüngere Spieler machen sollen. Aber auch Neuzugänge sollen folgen.

So berichtet „The Telegraph“ nun, dass Real im Sommer neben Bellingham auch noch Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain verpflichten will. In den britischen Medien ist die Rede von einem „Weltrekordversuch“.

Mbappe auch nach Madrid?

Real würde also mehr zahlen als die bisher währenden 222 Millionen Euro, die PSG einstmals in Neymar investierte. Schon im vergangenen Sommer war Madrid heiß auf den französischen Superstar, der allerdings seinen Vertrag in Paris bis 2025 verlängerte. Klappt es etwa in diesem Jahr? Wenn das so wäre, müssten die Königlichen ordentlich Geld auf den Tisch legen. Denn auch Jude Bellingham wird nicht so billig. Bis zu 120 Millionen Euro stehen für den BVB-Star im Raum.

Der Brite wäre bei solch einem Hammer-Transfer in der spanischen Hauptstadt von absoluten Weltstars umgeben. Derzeit spielen mit Vinícius, Karim Benzema, Luka Modric und Toni Kroos schon Weltklasse-Profis in den Reihen von Real.