FC Schalke 04 gegen FC Bayern: Schützenhilfe für den BVB? S04-Star spricht Klartext

In der Fußball-Bundesliga ist es so spannend wie lange nicht mehr. Der FC Bayern und der BVB kämpfen um die Meisterschaft, in der unteren Tabellenhälfte sind noch zahlreiche Klubs, die den Klassenerhalt schaffen wollen – darunter auch der FC Schalke 04.

Die Königsblauen können an diesem Spieltag ausgerechnet Borussia Dortmund Schützenhilfe leisten. Der FC Schalke 04 gastiert nämlich am Samstag (13. Mai, 15.30 Uhr) beim Rekordmeister in München. Zuletzt gab es vom Erzrivalen sogar eine kuriose Einladung, wenn sie gegen die Bayern gewinnen sollten. S04-Star Rodrigo Zalazar hat eine klare Meinung dazu.

FC Schalke 04 in München: Gelingt die Sensation?

Mit zwei Last-Minute-Siegen gegen Werder Bremen (2:1) und Mainz 05 (3:2) hat der FC Schalke 04 die Abstiegsplätze verlassen, ist aktuell Tabellen-15. und möchte auch gerne nach dem letzten Spieltag dort bleiben. Dafür haben die Knappen aber ein hartes Restprogramm. Zunächst geht es gegen den FC Bayern, dann zuhause gegen Eintracht Frankfurt und zum Abschluss gegen RB Leipzig.

Vor allem bei der Partie gegen die Münchener schaut ganz Deutschland hin. Besonders in Dortmund wird man hoffen, dass der S04 für eine Überraschung sorgen kann. Im Borussenduell am Samstag (18.30 Uhr) könnte der BVB nämlich bei einem Bayern-Patzer mit einem Sieg gegen Mönchengladbach wieder die Tabellenführung übernehmen – zwei Spieltage vor dem Ende!

Sollte das gelingen, will Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal die Schalker Mannschaft ehren. „Wenn der FC Schalke 04 am nächsten Wochenende den FC Bayern schlägt und der BVB dadurch Meister wird, dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch Dortmunds einträgt“, sagte er laut der „WAZ“.

Schützenhilfe? Zalazar spricht Klartext

Der FC Schalke 04 im goldenen Buch der Stadt Dortmund? Das wäre mehr als nur außergewöhnlich. Und was sagen die Königsblauen selbst dazu?

„Wir fahren nach München, um für Schalke und unsere Fans zu gewinnen. Ich will gemeinsam mit dem Team den Klassenerhalt schaffen, der Rest ist mir egal“, sagte Rodrigo Zalazar der Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“.

Fakt ist: Mit einem weiteren Sieg in den drei Spielen, würden die Gelsenkirchener einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt machen. Aktuell ist S04 mit 30 Punkten auf Platz 15 und hat zwei Zähler Vorsprung auf den VfB Stuttgart (Relegationsplatz) und den VfL Bochum (17.). Fünf Punkte sind es auf Schlusslicht Hertha BSC.