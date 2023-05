FC Schalke 04: Schon wieder! Revierrivale schnappt sich nächstes S04-Talent

In der Bundesliga sind sie Konkurrenten und kämpfen derzeit gegen den Abstieg, auf dem Transfermarkt begegnen sich beide Rivalen auch immer wieder: FC Schalke 04 und VfL Bochum. Bereits vor Kurzem hat der Reviernachbar der Königsblauen in der Knappenschmiede gewildert und ein Talent verpflichtet.

Nun ist es wieder passiert. Erneut hat sich ein Juwel des FC Schalke 04 für einen Wechsel in das Leistungszentrum des VfL Bochum entschieden.

FC Schalke 04: Nächstes Talent geht nach Bochum

Die U17 des FC Schalke 04 hat eine mehr als nur beeindruckende Saison hinter sich. In der U17-Bundesliga dominierten die Knappen wie kein Team jemals zuvor: 13 Siege, zwei Unentschieden und nur drei Gegentore in 15 Spielen! Dabei stand Benjamin Speight in 12 Spielen im Tor, zehn davon ohne Gegentor.

Auch interessant: FC Schalke 04: Churlinov mit S04-Liebesbeweis – „Da habe ich mich verliebt“

Der Youngster wird dem Revierklub nun aber nicht mehr erhalten bleiben und zum Nachbarn wechseln. „Wir sind froh, dass wir mit Benjamin ein weiteres Talent aus der Region für uns gewinnen konnten. Er hat eine beeindruckende Saison gespielt und mit seinen vielen ‚weißen Westen‘ maßgeblich dazu beitragen, dass sein Team so erfolgreich sein konnte“, freut sich David Siebers, Leiter Kaderplanung des Talentwerks des VfL Bochum.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach drei Jahren bei den Gelsenkirchenern geht es für Speight nun zu der U19 der Bochumer. Derzeit befindet er sich im Aufbautraining, um im Sommer ins Training der A-Junioren einsteigen zu können.

„Klub mit viel Tradition“

Besonders kurios: Die U17 des FC Schalke 04 und des VfL Bochum treffen am 17. Mai im Halbfinale des Westfalenpokals aufeinander. Ob Speight mit von der Partie sein wird, ist unklar. Bereits beim Viertelfinal-Sieg gegen den BVB (3:0) stand er schon nicht mehr im Kader von Trainer Onur Cinel.

Umso mehr kann er es kaum erwarten, in Bochum loszulegen. „Der VfL Bochum ist ein sehr, sehr herzlicher Klub mit viel Tradition. Natürlich blicke ich voller Vorfreude in die Zukunft in Bochum. Ich habe großen Respekt vor dem Verein, den Fans und allen Mitarbeitern. Ich möchte mich hier bestmöglich weiterentwickeln und hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann, unsere Ziele zu erreichen“, freut sich Speight.

Mehr News für dich:

Bereits vor Kurzem verkündete Bochum einen U17-Neuzugang des FC Schalke 04, der in der kommenden Saison dann mit Speight auf einen S04-Teamkollegen treffen wird. Die Rede ist von Takang Anubodem.