Jude Bellingham: Sammer-Klartext zu möglichem Wechsel – „Flausen im Kopf“

Auch wenn er nicht spielt, ist er aktuell DAS Thema in der Fußball-Welt: Jude Bellingham. Vor dem Champions-League-Halbfinale zwischen seinem wohl künftigem Verein Real Madrid und dem weiteren heißen Interessenten Manchester City (1:1) wurde auch über den BVB-Star gesprochen.

Schließlich gab es in den vergangenen Tagen Hammer-News um Jude Bellingham! Der Mittelfeldspieler soll sich bereits entschieden haben und Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Ist das tatsächlich so? BVB-Berater Matthias Sammer sprach vor dem CL-Duell über die Zukunft des 19-Jährigen.

Jude Bellingham: Sammer-Klartext zu möglichem Wechsel

Wenn sogar Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, dass der Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid durch sei, dann ist doch alles fix, oder? Vor Anpfiff des Halbfinal-Hinspiels des spanischen Rekordmeisters gegen Manchester City äußerte sich BVB-Berater Matthias Sammer, der auch als Experte für Amazon Prime fungiert, zum wahrscheinlichen Hammer-Wechsel.

Auf die Frage von Moderator Sebastian Hellmann antwortete der 55-Jährige mit etwas Verzögerung: „Ich kann dazu noch nichts sagen, es liegt noch nichts vor. Es gibt keine Gespräche. Aber es gibt immer wieder gewisse Überlegungen. Ich würde es nicht ausschließen, aber es ist nicht der Wunsch des Vereins.“

Als er dann gefragt wurde, ob Bellingham zu Real passen würde, erklärte Sammer die Vorteile für den Superstar. „Er würde zumindest eine bessere Erziehung bekommen als in Dortmund. Weil zum Teil natürlich ein 19-Jähriger manchmal auch ein paar Flausen neben dem Feld und manchmal auch auf dem Feld im Kopf hat, was vollkommen normal ist für seine Entwicklung. Ich glaube, dass man darauf Einfluss nehmen muss“, so der ehemalige Profi.

„Wenn er in Dortmund bleibt, wird er dort weiter reifen“

Gleichzeitig betonte Sammer aber auch über Jude Bellingham: „Wenn er in Dortmund bleibt, wird er dort weiter reifen. Wenn er zu einem Klub wie hier kommt, muss er sich schneller und gründlicher anpassen. Ob er das möchte, wird er entscheiden.“

Eine Entscheidung soll aber schon längst gefallen sein. Jude Bellingham wird laut mehreren Medienberichten zu Folge zu Real Madrid wechseln. Borussia Dortmund winkt bei dem Hammer-Deal auch eine Mega-Ablöse. So sollen 120 Millionen Euro im Gespräch sein. Wann der Transfer offiziell verkündet wird, ist aber noch unklar. Lange wird es wohl nicht mehr dauern…