Erling Haaland: Während Ex-BVB-Star enttäuscht – Vater Alf-Inge sorgt auf Tribüne für Skandal

Auf dem Feld waren alle Augen auf Erling Haaland gerichtet, als der Ex-BVB-Star mit Manchester City im Estadio Santiago Bernabeu gegen Real Madrid um den Finaleinzug der Champions League kämpfte.

Während Erling Haaland im Halbfinal-Hinspiel (1:1) zwischen den beiden Top-Klubs enttäuschte, sorgte ausgerechnet sein Vater Alf-Inge auf der Tribüne für einen Skandal.

Erling Haaland: Während Ex-BVB-Star enttäuscht

Wie in der vergangenen Saison auch schon, treffen Real Madrid und Manchester City im Halbfinale aufeinander. Damals setzten sich die Königlichen in einer furiosen Schlussphase im Rückspiel noch durch und qualifizierten sich für das Endspiel, das letztlich gegen den FC Liverpool mit 1:0 gewonnen wurde. Dieses Mal hat der englische Meister allerdings den aktuell torgefährlichsten Stürmer in seinen Reihen: Erling Haaland.

Der Norweger erzielte in der laufenden Saison 47 Tore in 51 Pflichtspielen. Beim 1:1-Unentschieden gegen Real Madrid war der Ex-BVB-Star allerdings in weiten Teilen des Spiels fast unsichtbar. Seine magere Bilanz: zwei Torschüsse und 21 Ballkontakte. Gegen die königliche Abwehr um David Alaba und Antonio Rüdiger hatte der bullige Stürmer kaum eine Chance.

Während der 22-Jährige im Champions-League-Spiel enttäuschte, hat sich Vater Alf-Inge auf der Tribüne ein Gefecht mit den Fans von Real Madrid geliefert. Auf Video-Aufnahmen ist zu sehen, wie Haaland senior und seine männliche Begleitung mit teils abfälligen Gesten auf Rufe der Real-Anhänger reagieren.

Alf-Inge Haaland sorgt für Skandal

Der Vater von Erling Haaland hielt sich bei „Dummkopf, Dummkopf“-Gesängen die Hände an die Ohren. Er wird zudem beschuldigt, die Real-Fans vor ihm beleidigt und mit Erdnüssen beworfen zu haben. Anschließend ist auch in den Aufnahmen zu sehen, wie er vom Sicherheitspersonal im Stadion aus dem VIP-Bereich weggeführt wird.

Ob diese Aktion Auswirkungen auf die Zukunft seines Sohnes hat? Obwohl der Ex-BVB-Star einen monströsen Vertrag bei Manchester City unterschrieben hat, wird er immer wieder mit dem spanischen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Real will das Mega-Talent auch weiterhin verpflichten.