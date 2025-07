Erling Haaland: Irre Millionen-Strafe! Jetzt wird durchgegriffen

Manchester City und Erling Haaland kämpfen wie so viele Top-Klubs auch derzeit in den USA um die Klub-WM. Die Skyblues sind – trotz einer recht enttäuschenden Saison – einer der Favoriten. Das liegt unter anderem an den Neuzugängen, die die Citizens bis dato bereits umgesetzt haben.

Mit Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders und Rayan Cherki konnte man drei sehr vielversprechende Spieler für sich gewinnen. Doch die Euphorie von Erling Haaland und Co. werden nun durch eine Strafe in Millionenhöhe gedämpft.

Erling Haaland: City bekommt irre Strafe aufgebrummt

Die englische Premier League verdonnerte ManCity zu einer Zahlung von 1,08 Millionen Pfund (1,27 Millionen Euro) aufgrund von chronischer Unpünktlichkeit. Somit müssen die Skyblues nun diesen Betrag zahlen, damit es keine weitere und schwerwiegendere Sanktionen gibt.

Gleich neunmal haben demnach aufgrund von Verschulden Citys Spiele mit Verspätung begonnen – der Topwert war ein um 2:24 Minuten verzögerte Anpfiff beim Derby im Old Trafford von Manchester United im Dezember. Nun wird City zur Kasse gebeten.

Die – für City – noch recht überschaubare Summe wird den Citizens nicht allzu weh tun. Doch es könnte erst der Anfang einer Reihe von Strafen sein. Denn die Premiere League ermittelt wegen sämtlicher Verstöße gegen Pep Guardiola, Haaland und Co.

Weitere Sanktionen gegen City?

Laut der Premiere League habe der Klub die Sanktion akzeptiert und um Entschuldigung gebeten. In der Vergangenheit musste der englische Top-Klub schon einmal mehr als zwei Millionen Euro wegen ähnlicher Verstöße zahlen – das Top-Team um Haaland wird also zum Wiederholungstäter.

Kleinere Millionenstrafen wie die jetzige dürfte Manchester City wohl kaum weh tun. Allerdings untersuchte die Premiere League derzeit noch weitere mögliche Strafen – darunter fallen auch mögliche finanzielle Verstöße. Diese könnten aus City-Sicht bitterer werden.