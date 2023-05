Borussia Dortmund: Irre Wende? Sicher geglaubter Deal droht plötzlich zu platzen

Eigentlich soll der Wechsel zu Borussia Dortmund schon längst geregelt sein, lediglich die offizielle Verkündung fehle noch, heißt es. Doch plötzlich könnte es in der Personalie Ramy Bensebaini ganz anders kommen.

Seit Monaten heißt es, dass der Abwehrspieler sich in der kommenden Saison Borussia Dortmund anschließen wird. Jetzt gibt es allerdings eine irre Wende. Droht der Deal zu platzen?

Borussia Dortmund: Wende im Transferpoker

Noch bis vor einigen Tagen versuchte Borussia Mönchengladbach alles, um Ramy Bensebaini zu halten – allerdings vergebens. Der 28-Jährige werde sich Borussia Dortmund anschließen und habe dort bereits einen langfristigen Vertrag unterschrieben, heißt es jedenfalls in diversen Medienberichten seit mehreren Monaten. Mit den Schwarzgelben soll alles bereits klar sein, lediglich die offizielle Verkündung fehle noch.

Doch nun könnte alles anders kommen. Die italienische Zeitung „Corriere dello Sport“ berichtet, dass der AS Rom großes Interesse an eine Verpflichtung von Bensebaini hat, der im Sommer ablösefrei zu haben wäre. Der Außenverteidiger würde in der Hauptstadt Leonardo Spinazzola ersetzen, der den Klub verlassen wird.

Ist zwischen dem BVB und Bensebaini also doch nichts fix? Wechselt der algerische Nationalspieler in der nächsten Saison doch nicht nach Dortmund?

Droht Bensebaini-Deal zu platzen?

Sicher ist, dass das Gerücht aus Italien nun für Aufregung unter dem Anhang von Borussia Dortmund sorgen wird. Viele Fans warten schon seit langem auf die Verkündung des Klubs. Was steckt dahinter? Es wäre nicht der erste Wechsel eines Gladbachers nach Dortmund. Mit Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard und Trainer Marco Rose wechselten in den vergangenen Jahren drei „Fohlen“ zum ungeliebten Liga-Konkurrenten. Besonders der Rose-Transfer hatte die Gladbach-Fans regelrecht erzürnt.

Platzt der Wechsel von Ramy Bensebaini zum BVB? Foto: IMAGO/pepphoto

Am kommenden Wochenende (13. Mai, 18.30 Uhr) kommt es dann auch noch zum Borussenduell. Nicht wenige hatten vermutet, dass der Deal verkündet worden wäre. Dann wären bei diesem Spiel alle Scheinwerfer auf den Linksverteidiger gerichtet.

Kommt es vielleicht aber alles doch ganz anders? Ob Bensebaini in der nächsten Saison ein BVB-Profi ist oder doch eher in der italienischen Liga auflaufen wird, wird sich dann wohl bald zeigen.