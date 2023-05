Borussia Dortmund: Schützenhilfe ausgerechnet von IHNEN? „Hat der BVB verdient“

Mit einer wahren Gala entfacht Borussia Dortmund die Meisterhoffnungen noch einmal. Durch das 6:0 gegen den VfL Wolfsburg bleibt der BVB in Lauerstellung, sollte Bayern München patzen. Ganz unwahrscheinlich ist das nicht.

Schließlich hat der FC Bayern noch einen dicken Brocken vor der Brust. Ausgerechnet die bei Borussia Dortmund ungeliebten Leipziger könnten das Zünglein an der Waage sein. Das Team um Ex-BVB-Trainer Marco Rose hat jedenfalls einiges vor.

Borussia Dortmund: Unterschiede im Restprogramm

In die Restprogramme wird dieser Tage viel hinein interpretiert. Dabei hat nicht zuletzt der Dortmunder Auftritt in Bochum gezeigt, dass der Tabellenplatz der Gegner nicht zwingend aussagekräftig ist. Die harten Fakten: Von drei Spielen bestreitet der BVB noch zwei zu Hause (gegen Gladbach und Mainz). Auswärts muss man in Augsburg ran.

Zwei Heimspiele hat auch der Rekordmeister vor der Brust: Gegen euphorisierte Schalker (Hier mehr erfahren) und eben gegen RB Leipzig. Am letzten Spieltag geht es zudem nach Köln. Besteht die Chance auf einen Patzer?

Kampfansage aus Leipzig

Wenn es nach RB Leipzig geht, auf jeden Fall. Denn der Pokalfinalist will vor dem Duell gegen Eintracht Frankfurt in Berlin auch in der Liga die Konzentration hochhalten. „Ich will Bayern schlagen, damit wir in die Champions League kommen“, erklärt Mittelfeldmann Emil Forsberg in der „Sport Bild“.

Dann gibt es auch noch einen deutlichen Wink in Richtung Borussia Dortmund: „Den Rest müsste Dortmund selbst erledigen. Wenn es so kommt, hat der BVB es [den Titel] verdient.“

Borussia Dortmund will Meister werden

Leipzig hat als Dritter der Bundesliga aktuell einen Punkt Vorsprung auf den fünften Platz. Dort rangiert der SC Freiburg gegen den Leipzig zuletzt gewann. Bis zum Spiel gegen die Münchener ist die Champions-League-Frage also nicht entschieden, sodass RB die Bayern-Partie nicht abschenken kann – ein Vorteil für Borussia Dortmund.

Aber dafür muss der BVB erstmal selbst seine restlichen Spiele gewinnen. Dass das gerade auswärts kein Selbstgänger ist, musste die Mannschaft zuletzt häufiger schmerzhaft erfahren.