FC Schalke 04: Kuriose Ehre winkt – ausgerechnet die Stadt Dortmund will den S04 ehren

Wird diese Reviersensation wirklich wahr? Ausgerechnet der FC Schalke 04 könnte den Erzrivalen Borussia Dortmund zum Meister machen. Dafür benötigt es nicht viel: nur drei Punkte aus dem S04-Gastspiel in München und einen BVB, der die Chance dann nutzt.

Normalerweise dürften die Fans des FC Schalke 04 dieses Szenario dankend ablehnen. Aber weil man selbst weiterhin tief im Abstiegskampf steckt, braucht es jeden Punkt. Gewinnt S04 tatsächlich, hat ausgerechnet die Stadt Dortmund schon einen Plan mit der Reis-Elf.

FC Schalke 04: Spannung in der ganzen Liga

Mit gehörig Selbstvertrauen gehen die Knappen in den Schlussspurt der Saison. Das späte 3:2 in Mainz setzte ungeahnte Energien frei (Hier mehr erfahren). Warum sollte es nicht auch mit einem Sieg in München klappen? Immerhin stolperten die Bayern vor Kurzem noch über die Mainzer.

Aktuell hat der FC Schalke 04 zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz – gerettet ist man aber lange nicht. Die Bayern dagegen haben nur einen Punkt Vorsprung auf Dortmund. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden gegen Schalke könnte der BVB wieder vorbeispringen.

Oberbürgermeister lädt ein

In Dortmund glaubt man noch immer an den Titel. Und jetzt schaltet sich sogar die Politik ein. „Wenn Schalke am nächsten Wochenende den FC Bayern schlägt und der BVB dadurch Meister wird, dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch einträgt“, erklärte nun Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD).

Eine Schalker Mannschaft, die sich ins Goldene Buch der Stadt Dortmund einträgt? Das wäre sicherlich außergewöhnlich, verdeutlicht aber den sehnlichen Wunsch, endlich mal nicht den FC Bayern München oben stehen sehen zu müssen.

FC Schalke 04: Zuletzt heftige Klatschen

Dazu müssen die Königsblauen allerdings einen negativen Trend durchbrechen. Denn zuletzt gab es in München stets deftige Klatschen – etwas, das auch der BVB kennt.

0:8, 0:5 und 1:3 hieß es in den letzten drei Gastspielen. Doch wer weiß: Mit der Euphorie des Mainz-Spiels und einem schlechten Tag des Rekordmeisters ist Zählbares für den FC Schalke 04 drin.