Borussia Dortmund: Terzic gerät ins Schwärmen – DIESE Millionen könnten noch ganz wichtig werden

Mit Ach und Krach fährt Borussia Dortmund in Gladbach drei Punkte ein. In einem Spiel, das strittige Szenen am Fließband produzierte, blieb die Mannschaft von Edin Terzic standhaft. Das war in dieser Saison nicht immer der Fall.

Der Matchwinner bei den Fohlen war ohne Frage Marcel Sabitzer. Zwei Tore erzielte der Mittelfeldspieler, ein drittes gab es nach viel diskutiertem VAR-Einsatz (hier mehr dazu lesen) nicht. In der wichtigen Schlussphase der Saison beweist er: Es war richtig, dass Borussia Dortmund für mich viel Geld bezahlt hat.

Borussia Dortmund: Sabitzer glänzt mit Doppelpack

Niclas Füllkrug in der Tor-Krise, Donyell Malen nicht ganz fit, Sebastien Haller nach wenigen Minuten verletzt (hier alle Infos zum neuerlichen Tiefschlag) – dann muss es eben Sabitzer machen. Und so übernahm der Sommer-Neuzugang aus München Verantwortung.

Das 1:0 erzielte er nach traumhafter Vorarbeit von Nico Schlotterbeck sehenswert per Drop-Kick. Für den zweiten Treffer verwandelte er einen Strafstoß vor der Heim-Tribüne eiskalt. Die drei Punkte des 2:1-Siegs von Borussia Dortmund tragen ganz klar seine Handschrift.

Terzic voll des Lobes

Und so gab es nach Abpfiff gleich eine Portion Sonderlob vom Cheftrainer. „Marcel hat schon in den letzten Wochen und Monaten richtig gute Leistungen für uns gezeigt“, schwärmte Edin Terzic nach Abpfiff bei „Sky“. Dieser Lauf war durch seine Rot-Sperre nach dem Spiel gegen Werder Bremen dann jedoch ausgebremst worden. Jetzt meldet er sich wieder eindrucksvoll zurück.

Terzic bescheinigte seinem Spieler einen „ganz tollen“ Auftritt in Gladbach. „Nicht nur die beiden Tore waren für uns extrem wichtig. Selbst am Ende hat er noch viel investiert, den Gegner angelaufen und so vom Tor weggehalten. Er hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht“, lobte Terzic.

Borussia Dortmund: Sabitzer, der Entscheider?

In dieser Form könnte Sabitzer, den der BVB vor Saisonbeginn für knapp 19 Millionen Euro aus München holte, ein entscheidender Faktor sein. Trotz des Sieges bleibt Dortmund in der Bundesligatabelle auf Platz 5 kleben. Aktuell würde man die Champions League also verpassen.

Allerdings steht für Borussia Dortmund in der Liga noch das direkte Duell gegen RB Leipzig aus. Zudem kann man mit einem Erfolg in der Königsklasse selbst dabei mithelfen, dass Platz 5 zu einem Champions-League-Platz wird. Und Marcel Sabitzer könnte dafür ein wichtiges Puzzlestück sein.