Gladbach – BVB: VAR treibt es auf die Spitze – und lässt wirklich alle fassungslos zurück

Über dieses Spiel wird noch viel gesprochen – das ist sicher! Am Samstagmittag (13. April) trafen Gladbach und der BVB in der Bundesliga aufeinander. Neben einigen Toren hatte die Begegnung allerdings jede Menge strittige Szenen.

In der ersten Halbzeit waren es die Fohlen, die sich benachteiligt fühlten (hier mehr dazu lesen), im zweiten Durchgang dann die Dortmunder. Insbesondere ein Eingreifen des Videoschiedsrichters setzte bei Gladbach – BVB der Absurdität die Krone auf.

Gladbach – BVB: VAR verhindert Dreierpack

Die Verwirrung und die Fassungslosigkeit standen Edin Terzic ins Gesicht geschrieben. Ungläubig blickte er in Richtung Schiedsrichter Florian Badstübner. Kurz zuvor war Marcel Sabitzer zum Elfmeter angetreten – schon zum zweiten Mal in dieser Partie. Und wieder hatte er Gladbach-Keeper Jonas Omlin keine Chance gelassen. Der Sommer-Neuzugang war bereits auf dem Weg in die Fankurve, um sein insgesamt drittes Tor des Spiels zu pfeifen.

Aber Badstübner hatte urplötzlich etwas dagegen, denn der VAR hatte sich Millisekunden vor Ausführung des Elfmeters bei ihm gemeldet. In der TV-Wiederholung war zu erkennen, dass der Referee bei Gladbach – BVB in seine Pfeife blies, als sich Sabitzer schon in der Anlaufbewegung befand.

Kontrolle nach Ausführung

Also Kommando zurück und erstmal warten. Letztlich ging Bandstübner einige Momente NACH Ausführung des Elfmeters in die Review-Area, um den Strafstoß wieder einzukassieren. In der Entstehungsszene hatte Omlin gegen Karim Adeyemi wohl den Ball gespielt. Doch bei Ablauf des ganzen Geschehens wirkten Schiedsrichter und Kölner Keller mal wieder nicht auf der Höhe.

Die Folge: Pfiffe, Schmähgesänge gegen DFB und DFL und jede Menge frustrierte Zuschauer vor dem TV. „Schiri nicht bundesligatauglich“, ärgerte sich ein Fan. „Was ist das für ein Skandal? Elfer schießen lassen und dann überprüfen“, wetterte ein anderer.

In dieses Horn stießen auch andere Zuschauer. „Moment. Er lässt den Elfmeter ausführen. Der ist drin. UND JETZT GUCKT ER ES SICH AN? Wo sind wir in dem VAR-Wahnsinn gelandet!?“, war ein Dritter regelrecht entgeistert.

Gladbach – BVB: Warum führte Sabitzer aus?

Bleibt die Frage, weshalb Sabitzer überhaupt schon angelaufen war. Er hatte wohl einen Pfiff als Zeichen der Freigabe wahrgenommen, Badstübner hingegen hatte den Elfer wohl noch gar nicht freigegeben. Sonst hätte der VAR laut Regelwerk auch gar nicht mehr eingreifen dürfen…