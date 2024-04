Gladbach – Borussia Dortmund: BVB-Profi löst große Aufregung aus – Schuld ist DIESE böse Szene

Gladbach – Borussia Dortmund: Dieses Spiel verkommt immer mehr zu einer neuen Rivalität. Beide Seiten sind sich nicht gerade grün. Gerade bei den Fohlen ist man ziemlich sauer, dass der BVB über die Jahre immer wieder wichtige Spieler und sogar den Trainer wegschnappte. Auch der Kampf darum, wer denn nun die einzig wahre Borussia ist, trägt seinen Teil dazu bei.

Gerade im Zeitalter von sozialen Medien geraten Fans beider Seiten immer wieder aneinander. Beim jüngsten Aufeinandertreffen zwischen Gladbach und Borussia Dortmnd am Samstagmittag (13. April) war das nicht anders. BVB-Profi Ian Maatsen sorgt bei den Fohlen für schäumende Wut.

Gladbach – Borussia Dortmund: Maatsen mit bösem Tritt

Bei so einem Tritt zuckt manch einer vor dem Fernsehgerät zusammen. Eine knappe Viertelstunde war im Borussen-Duell gespielt, da spitzelte Maatsen am gegnerischen Strafraum den Ball gerade so vor Gegenspieler Nathan Ngoumou weg. Im Anschluss jedoch trat diesem mit offener Sohle auf den Knöchel.

Mit schmerzverzerrten Gesicht sank Ngoumou zu Boden, während sofort der Pfiff des Schiedsrichters ertönte. Dieser eilte sofort zu Maatsen und zeigte ihm die Gelbe Karte. Auf dem Feld war die Sache damit erledigt – doch die Fans von Gladbach und Borussia Dortmund zofften sich anschließend leidenschaftlich.

Insbesondere die Gladbacher wunderten sich, dass die Karte angesichts des Knöcheltreffers keine andere Farbe hatte. „Sorry, aber das ist Rot“, meckerte ein Fan auf „X“. „Schon wieder gibt man Dortmund keine Rote Karte, ich verstehe es nicht“, meldete sich auch ein anderer zu Wort.

Auch die BVB-Fans sind gespalten

Wie schwierig die Situation zu beurteilen war, zeigte allerdings die Tatsache, dass auch die Dortmunder Fans untereinander uneinig waren. Einige tendierten dazu, dass Maatsen Glück hatte, weiterspielen zu dürfen.

Andere hingegen konnten die Aufregung überhaupt nicht nachvollziehen. Ihrer Meinung nach war der Niederländer vorher klar am Ball und Ngoumou im Zweikampf schlicht zu spät. Schiri Badstübner bewertete sah die Szene genau in der Mitte: Foul von Maatsen, aber wegen des Ballkontakts letztlich wohl keine Rote Karte.