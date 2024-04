Gladbach – Borussia Dortmund: Terzic greift durch – wird es für einen seiner Lieblinge jetzt richtig eng?

Champions League, Bundesliga, Champions League – für den BVB zieht die Saison im Endspurt nochmal richtig an. Am Samstag heißt es in der Bundesliga Gladbach – Borussia Dortmund. Wenige Tage zuvor hatten sich die Gäste in der Königsklasse in Madrid (hier mehr dazu erfahren) mit Mühe und Not eine akzeptable Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag erspielt.

Längst hatte bei der Partie nicht alles funktioniert. So mancher Spieler präsentierte sich als Schatten seiner selbst. Zum Spiel Gladbach – Borussia Dortmund hat Trainer Edin Terzic mit einer großen Rotation reagiert. Dabei machte er auch vor einem seiner Lieblinge nicht Halt.

Gladbach – Borussia Dortmund: Füllkrug auf der Bank

Er ist mit elf Toren und acht Vorlagen Dortmunds erfolgreichster Scorer und doch steckt er in der Abschluss-Krise. Niclas Füllkrug fiel zuletzt zwar durch selbstbewusste Worte, aber auch wegen einer nun schon seit Anfang März andauernden Torflaute auf.

Seine Auftritte spalten die Fans. Die einen loben seinen steten Einsatz, die anderen kritisieren, dass Füllkrug dem BVB-Spiel wenig gebe und zu oft einfach abtauche oder sich zu viele Fehler leiste. Dennoch war Füllkrug unter Terzic, der ihn im vergangenen Sommer unbedingt wollte, bis zur Partie Gladbach – Borussia Dortmund gesetzt.

Nach einem erneut schwachen Spiel in Madrid reagiert der Cheftrainer augenscheinlich auf die schlechte Form einiger seiner Spieler. So landeten neben Niclas Füllkrug auch Felix Nmecha und Emre Can auf der Bank.

Chance für die Joker

Dafür rückt das Joker-Trio in die Startelf, das für einen akzeptablen Ausgang bei Atletico Madrid gesorgt hatte. Jamie Bynoe-Gittens und Julian Brandt belebten die Offensive, scheiterten beide mit großen Chancen jeweils am Querbalken.

Ganz vorne bekommt Sebastien Haller die Chance, der mit seinem Treffer zum 1:2-Anschluss die Hoffnungen auf das Halbfinale am Leben erhielt. Der Ivorer war vergangene Rückrunde einer der gefeierten Stars der Aufholjagd, fiel über den Sommer dann aber in ein schweres Formtief, aus dem er bisher nicht wieder herausgekommen ist.

Die Aufstellung bei Gladbach – Borussia Dortmund wirkt angesichts der Wechsel wie ein Weckruf von Terzic an die Stars, die zuletzt nicht performt haben. Terzic verwies vor dem Spiel bei „Sky“ jedoch darauf, dass es in erster Linie auch um das Thema Frische gehe. „Wir haben überlegt, wie wir die in die Startelf bekommen können. Wir haben eine tolle Startaufstellung und eine tolle Bank“, lobte er. Und dennoch: Für Füllkrug und Co. dürfte es auch ein Warnsignal sein, dass sie langsam wieder liefern müssen.