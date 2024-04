Mats Hummels: Bleibt er beim BVB? DAVON hängt jetzt alles ab

Diese Frage wird die Fans von Borussia Dortmund noch einige Wochen umhertreiben: Was wird aus Mats Hummels? Der Vertrag des Innenverteidigers läuft im Sommer aus. Seine Zukunft ist allerdings ungewiss.

Von Verbleib bis Wechsel über Karriereende ist bei Mats Hummels derzeit wohl alles möglich. Die Fans des BVB würden die Vereinsikone angesichts seiner noch immer guten Leistungen gerne behalten. Das ist auch für die Beteiligten ein Thema – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Mats Hummels noch immer wichtig

Am Anfang der Saison sah es so aus, als würde Hummels als Ersatzmann hinter Niklas Süle und Nico Schlotterbeck seine letzte Saison in Dortmund ausklingen lassen. Doch einmal mehr hat er bewiesen: Noch immer ist er der vielleicht beste Innenverteidiger, den der Vizemeister hat und als Persönlichkeit auf dem Platz nicht zu ersetzen.

Spätestens mit seiner Gala-Leistung gegen den FC Bayern München (hier mehr dazu lesen) sind die Stimmen der Fans so laut wie nie, die fordern: Verlängert endlich mit Mats Hummels. Ein Bericht legt nun dar, was passieren muss, damit es dazu kommt.

Verbleib möglich

So will die „Bild“-Zeitung erfahren haben, dass man sich bei Borussia Dortmund durchaus vorstellen kann, Hummels erneut für ein weiteres Jahr zu binden. Die größte Voraussetzung dafür: Sein Körper muss mitmachen. Sprich: Der 35-Jährige muss voll fit sein, und darf nicht immer wieder ausfallen oder längere Ruhephasen benötigen.

Der Spieler selbst wolle erst nach der Saison eine endgültige Entscheidung treffen, ob er nochmal ein Jahr dran hängt. Schon im letzten Jahr entschieden er und der BVB spät über eine Verlängerung. Der Verein soll auch jetzt dazu bereit sein, auf die Entscheidung zu warten.

Mats Hummels: Chance auf EM?

Doch ob die Saison für den Innenverteidiger nach der Bundesliga beendet ist, bleibt abzuwarten. Mit seinen derzeitigen Leistungen ist er weiterhin ein Anwärter auf eine EM-Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann – auch wenn er zuletzt nicht nominiert war.

Das könnte die Entscheidung noch weiter verzögern und Mats Hummels vielleicht ins Grübeln bringen. Denn weitere Spiele wären sicherlich auch eine größere Belastung für ihn und seinen Körper.