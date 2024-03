War da eine Prise Wut mit im Spiel? Während Deutschland gegen Frankreich und die Niederlande zwei Statementsiege feierte, musste Mats Hummels von Zuhause zusehen. Der Innenverteidiger war nicht für die DFB-Elf nominiert gewesen, ging so immerhin ausgeruht in die Begegnung zwischen Bayern und dem BVB.

Und dort brannte der Innenverteidiger ein Feuerwerk ab. Seine Leistung darf als Fingerzeig an Bundestrainer Julian Nagelsmann verstanden werden, dass es ein Fehler war, ihn nicht zu nominieren. Nach dem Spiel Bayern – BVB hatte die Fans aber noch eine weitere Forderung.

Bayern – BVB: Hummels überall

Dieses Gefühl kennen die Dortmunder gar nicht mehr. Zuletzt hagelte es gegen den Rekordmeister reihenweise hohe Klatschen. Nicht so an diesem 27. Spieltag. Nach zehn Minuten gingen Dortmunder in Führung. Karim Adeyemi enteilte Matthijs de Ligt und schob zum 1:0 ein.

Von da an ging es in erster Linie darum, den Ansturm der wütenden Münchener zu überstehen. Und hier brillierte Hummels und war über jeden Zweifel erhaben. Der Innenverteidiger grätsche und köpfte, wo es nur ging und entnervte seine Gegenspieler damit.

Auch wegen des Routiniers gewann der BVB erstmals seit zehn Jahren wieder bei den Bayern. In der ersten Halbzeit verhinderte Hummels beispielsweise gegen Eric Dier (hier mehr zu der Szene lesen) spektakulär den Ausgleich. Auch im zweiten Durchgang klärte er mehrfach in höchster Not.

Fans mit klarer Forderung

Und so begeisterte der 35-Jährige die schwarz-gelben Fans über 90 Minuten. Sie lagen ihm regelrecht zu Füßen. Und abermals unterstrichen sie zwei Wünsche: Zum einen, dass Borussia Dortmund nochmals mit ihm verlängern soll. Zum anderen, dass Nagelsmann ihn mit zur Europameisterschaft nimmt.

„Hummels ist so eine Maschine. Dortmund muss mit ihm verlängern“, „Hummels verlängern, sofort!“, „Hummels ist noch immer so unfassbar gut und wichtig, es wäre eine Frechheit nicht mit ihm zu verlängern“, hieß es von den BVB-Fans bei „X“.

Weitere schlossen sich an: „Sorry, aber Hummels muss zur EM“ oder „Hummels was ist mit dem? Der muss zur EM bester Verteidiger aktuell bei Deutschland“, hieß es da. Ob die Verantwortlichen von Verein und Verband nach Bayern – BVB reagieren.