Bayern – Dortmund: Wirbel um BVB-Ultras! Gästefans mit drastischer Maßnahme

Als neutraler Zuschauer sind die Duelle zwischen FC Bayern – Borussia Dortmund in den letzten Jahren DAS Highlight gewesen. Auch in diesem Jahr bewegt das Spiel die Massen – trotz der sportlichen Lagen der beiden Teams.

Für Schwarz-Gelb gab es aus Fan-Sicht bereits vor dem Spiel einen dicken Dämpfer: Die Ultras der Gäste waren nicht im Stadion und haben die Partie FC Bayern – Dortmund verpasst. Dahinter stecken offenbar Probleme bei der Einlasskontrolle.

Bayern-Dortmund: Keine Ultras im Gästeblock

Wo der BVB auch spielt, ist es eigentlich immer laut. Egal ob heim oder auswärts, die BVB-Fans sind immer da und machen ordentlich Lärm. In München war es dieses Mal jedoch anders. Die Gästefans aus dem Ruhrgebiet waren kaum zu hören. Das dürfte vor allem daran liegen, dass die Ultras des BVB gar nicht im Gästeblock vertreten waren.

Vor dem Spiel ließen die Ultras ungewohnt lange auf sich warten. Doch auch nach einer guten haben Stunden war noch nichts von „The Unity“ oder den „Desperados“ zu sehen. Wie „Sky“-Journalist Patrick Berger in der Halbzeit-Pause erklärte, sollten die Ultras auch gar nicht mehr ins Stadion kommen.

Nur wenige Mitglieder der Ultra-Szene sollen es ins Stadion geschafft haben. Der Rest kam nicht rein. Der Grund: Probleme beim Anlass. Demnach durften die BVB-Fans nicht die gewünschten Block- und Zaunfahnen mit ins Stadion nehmen. Daraufhin sollen sich die Ultras entschieden haben, geschlossen draußen zu bleiben.

Ungewohnte Probleme für BVB-Fanszene in München

Dementsprechend war es ungewohnt leise im Auswärtsblock der Allianz-Arena. Laut den „Ruhr Nachrichten“ sollen die BVB-Ultras im Vorfeld eine kleine Choreografie vorbereitet haben. Diese soll von den Ordner jedoch nicht gestattet worden sein. Ein Grund für die Hardcore-Borussen das Spiel nicht im Stadion zu verfolgen.

In den vergangenen Jahren gab es in München keinen Ärger zwischen Gästefans und den Ordnern vor Ort. In diesem Jahr es jedoch anders, sodass die Mannschaft von Edin Terzic das schwierige Auswärtsspiel ohne große Teile ihrer aktive Fanszene bestreiten musste.