Gladbach – Borussia Dortmund: Fans fassungslos! Nächstes Drama um BVB-Star

Dieses Drama will einfach kein Ende nehmen. Die Zeit von Sebastian Haller beim BVB ist gepflastert von Tragödien und Rückschlägen. Bei Gladbach – Borussia Dortmund folgte das nächste Drama.

Gerade schien der Stürmerstar wieder auf der Höhe, traf in Madrid und bekam bei Gladbach – Borussia Dortmund sogar den Vorzug vor Niclas Füllkrug. Doch der erste Startelf-Einsatz seit Mitte September (!) war nach nur wenigen Minuten wieder beendet.

Gladbach – Borussia Dortmund: Nächstes Drama um Haller

Er war gerade erst in Dortmund angekommen, da schockte seine Krebs-Diagnose ganz Deutschland. Haller blieb stark, kämpfte sich zurück ins Leben und auf den Platz. Viel früher als gedacht gab er sein Comeback, glänzte schnell wieder – und fiel danach in ein tiefes Loch. Es folgte der irre Afrika Cup, den die Elfenbeinküste nach frühem Fast-Aus gewann – dank Hallers Tor im Finale. Zurück beim BVB wollte er endlich wieder durchstarten. Doch eine Verletzung aus dem Finale bremste ihn wieder aus.

+++ Borussia Dortmund: Fans in Angst – CL-Desaster nicht mehr abzuwenden? +++

Im Viertelfinale der Champions League folgte das nächste Knall-Comeback. Bei Atletico kam Sebastien Haller als Joker auf den Platz und machte das so wichtige Anschlusstor zum 1:2-Endstand. Prompt stand er beim anschließenden Ligaspiel Gladbach – Borussia Dortmund in der Startelf. Jetzt, so die Hoffnung aller Fans, startet Sebastien Haller richtig durch. Die Hoffnung hielt nur wenige Minuten. Zwei Minuten war die Partie alt, als Nico Elvedi den Franzosen beim Kampf um den Ball schmerzhaft traf. Haller versuchte es noch einige Zeit, nach neun Minuten musste er verletzt vom Platz und wurde durch Youssoufa Moukoko ersetzt.

„Das bricht mir das Herz“

Unglaublich bitter für den Stürmerstar. Wieder platzt eine Hoffnung wie eine Seifenblase. Auch die Fans leiden bei Gladbach – Borussia Dortmund mit Sebastien Haller:

„Es ist unfassbar, wie viel Pech man haben kann.“

„Ach man, Haller!“

„Das bricht mir das Herz.“

„Es ist so traurig.“

„Unfassbar, was Haller alles erleben muss.“

Mehr News:

Droht nun wieder ein längerer Ausfall? Die Diagnose wird in den Tagen nach Gladbach – Borussia Dortmund erwartet. Sicher ist aber: Sebastien Haller wird nicht aufgeben und sich erneut zurück kämpfen.