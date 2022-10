Borussia Dortmund wollte ihn nicht mehr – jetzt ist ER der gefeierte Star

Im vergangenen Sommer gab es bei Borussia Dortmund reichlich Bewegung auf dem Transfermarkt. Während die Dortmunder ihren Fans acht Neuzugänge vorgestellt haben, mussten die BVB-Fans auch einige Abgänge verkraften.

Einer dieser war Manuel Akanji. Nachdem er bei Borussia Dortmund auf die Tribüne verbannt wurde, wechselte der Schweizer kurz vor dem Ende der Transferfrist zu Manchester City. In England ist der Verteidiger nun der gefeierte Star.

Ex-BVB-Verteidiger von Guardiola geadelt

Vor dem Champions-League-Spiel von Manchester City gegen den FC Kopenhagen hat sich Trainer Pep Guardiola auf einer Pressekonferenz sehr positiv zum Neuzugang geäußert. „Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Er ist unglaublich gebildet. Seine Leistung auf dem Platz spricht zudem für sich“, so der spanische Trainer.

Auch Mitspieler Kevin de Bruyne zeigte sich gegenüber den „Manchester Evening News“ beeindruckt von Akanji. „Er war absolut unfassbar. Es fühlt sich so an, als würde er schon eine Weile bei uns spielen“, so der Belgier und ergänzt anschließend: „Wir haben Glück, dass wir fünf Innenverteidiger von der Qualität haben, die wir haben.“

Fans bezeichnen Ex-BVB-Star als „neuen Kompany“

Doch nicht nur bei seinem Trainer steht Akanji hoch im Kurs, sondern auch die Fans des englischen Meisters verehren den Schweizer für seine aktuellen Leistungen. „Respekt an Akanji, den neuen Kompany“, twitterte der Musiker Liam Gallagher, welcher zugleich ein großer Fan der Citizens ist. Ein Lob, was größer kaum sein könnte, denn schließlich spielte Vincent Kompany von 2008 bis 2019 für den Premier-League-Klub und entwickelte sich dort zur Vereinslegende.

Doch nicht nur Gallagher, sondern auch viele weitere Fans loben den Schweizer in den sozialen Netzwerken in den höchsten Tönen. „15 Millionen Pfund für Akanji sind kein Schnäppchen, sondern ein kompletter Raubüberfall“, twitterten Anhänger des englischen Klubs.

Vom BVB zum englischen Meister

Nachdem der Schweizer selbst den Wunsch geäußert hat den BVB verlassen zu dürfen musste er auf der Tribüne Platz nehmen. Kurz vor dem Ende der Transferphase zog es Akanji für 17,5 Millionen Euro zu Manchester City. Dort absolvierte er bislang sowohl in der Champions League, als auch in der Premier League jeweils zwei Spiele über die volle Distanz. Und schon ist er der gefeierte Star beim englischen Meister.