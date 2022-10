Borussia Dortmund: Heftiger Rückschlag für Reus – Terzic gibt Update

Ganz Dortmund blickt auf das Duell gegen den FC Bayern München (Samstag, 8. Oktober, Anstoß: 18.30 Uhr). Einer wird bei Borussia Dortmund jedoch traurig vor dem heimischen Fernseher sitzen: Marco Reus. Der Kapitän des BVB fehlt bereits seit einigen Wochen.

Eine Ende seines Ausfalls ist auch beim Spitzenspiel der Bundesliga nicht in Sicht – im Gegenteil: Edin Terzic, Trainer von Borussia Dortmund, gibt vor dem Spiel gegen den Rekordmeister ein Update.

Borussia Dortmund: Reus verletzte sich gegen Schalke 04

Ausgerechnet im Derby gegen den FC Schalke 04 verletzte sich Reus schwer. Bei einem Zweikampf knickte er mit dem rechten Fuß um. Die Diagnose: Außenbandanriss im Sprunggelenk.

Die gesamte Länderspielpause verbrachte er in der Reha. Bei Borussia Dortmund ist man aktuell optimistisch, dass Reus bald wieder fit ist und dementsprechend auch bei der WM 2022 dem deutschen Kader angehören kann.

Edin Terzic mit seinem Kapitän Marco Reus. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Bayern-Einsatz kommt für den Kapitän zu früh

Der Einsatz gegen die Bayern kommt am Samstag aber noch zu früh. Daran ist nicht nur seine Verletzung, sondern auch eine Erkrankung schuld, die ihn unter der Woche heimsuchte.

„Marco wird an diesem Wochenende nicht zum Einsatz kommen können“, erklärte Terzic am Freitag. „Leider ist nicht nur die Sprunggelenksverletzung da, sondern er war auch krank.“ Dadurch konnte er in der Reha nicht so aktiv sein, wie erhofft. Auch weil er seit drei Wochen nicht mit der Mannschaft trainiert hat, käme ein Einsatz daher zu früh.

Borussia Dortmund: So steht es um die anderen Stammkräfte

Auch zu den zuletzt fehlenden Mats Hummels und Gregor Kobel hatte der Cheftrainer Neuigkeiten. Hummels habe eine Erkältung überwunden. Er werde beim Abschlusstraining auf dem Platz stehen. Ein Einsatz ist möglich.

Ähnlich sieht es bei Kobel aus. Der Torhüter wurde zuletzt durch Alexander Meyer ersetzt. Seinen Muskelfaserriss hat er nun überstanden. Jedoch will Terzic ihn nur einsetzen, wenn er auch bei 100 Prozent ist. Die Entscheidung fällt wie bei Hummels im Abschlusstraining des BVB.