Borussia Dortmund: Superstar bald weg? Bellingham soll schon Abschied planen

Beim Sieg von Borussia Dortmund in der Champions League brillierte besonders ein Mann: Jude Bellingham. Der junge Engländer glänzte mit einem Tor und einer Torvorlage und trug so einen maßgeblichen Anteil am Erfolg des BVB.

Die Freude der schwarz-gelben Fans über die Qualitäten des Teenagers könnte allerdings nicht mehr lange währen. Der Grund: Der Ersatzkapitän soll Borussia Dortmund im Sommer verlassen wollen.

Borussia Dortmund: Bellingham plant wohl seinen Abschied

Wie die „Sport Bild“ berichtet soll Jude Bellingham seinen Abschied vom BVB planen. Diese Information will die Quelle aus dem Umfeld des Spielers erhalten haben. Demnach möchte der junge Engländer im Sommer den nächsten Karriere-Schritt gehen und zu einem absoluten Top-Klub wechseln.

Borussia Dortmund: Welcher Klub hat die besten Chancen auf Bellingham?

Dem Bericht zufolge sollen die Top-Favoriten auf die Verpflichtung des 19-Jährigen Manchester City und der FC Chelsea sein. Der Gruppengegner in der Champions League soll dabei nicht nur finanziell in der Lage sein, den Transfer des Mittelfeldspielers zu stemmen, sondern sie sollen im Werben um den Engländer noch ein weiteres Ass im Ärmel haben: Erling Haaland.

Jude Bellingham und Erling Haaland im letzten Spiel des Norwegers für den BVB Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Erst im letzten Sommer ist Erling Haaland vom BVB zum englischen Meister gewechselt. Ein Jahr später könnte der Norweger der ausschlaggebende Grund sein, weshalb auch Bellingham die Dortmunder verlässt. Dass die beiden eine enge Freundschaft verbindet, ist unlängst kein Geheimnis mehr. Immer wieder schwärmen beide in Interviews gegenseitig voneinander und betonen, wie gut sie sich doch verstehen würden.

Bellinghams bisherige Leistungsdaten in dieser Saison:

Bundesliga: 8 Spiele ( 0 Tore / 1 Vorlage)

Champions League: 3 Spiele ( 3 Tore / 1 Vorlage)

DFB-Pokal: 1 Spiel (1 Tor / 0 Vorlagen)

Der FC Chelsea lockt den Engländer derweil mit einem anderen Argument: Der Rolle im Kader. Beim Ex-Klub von Thomas Tuchel soll Bellingham im Falle eines Wechsels das Gesicht der neuen Ära werden. Auch finanziell soll sich ein Engagement für den 19-Jährigen bei dem Klub aus London lohnen, denn Bellingham soll bei einem Transfer in neue Gehaltssphären der Blues vorstoßen.

Borussia Dortmund: Liverpool und Madrid wohl ohne Chance bei Bellingham

Lange Zeit galten der FC Liverpool und Real Madrid ebenfalls als Favoriten auf einen Transfer von Bellingham. Dem Bericht zufolge sollen sowohl der Klopp-Klub, als auch der amtierende Champions-League-Sieger nur noch Außenseiter-Chancen auf einen Wechsel des Teenagers haben.